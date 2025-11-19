La rapera Nicki Minaj pide protección para los cristianos en Nigeria en un evento de la ONU

NACIONES UNIDAS (AP) — La rapera Nicki Minaj retomó las acusaciones del presidente Donald Trump de que los cristianos son perseguidos en Nigeria y dijo el martes en un evento de las Naciones Unidas organizado por Estados Unidos que quiere llamar la atención sobre “la amenaza mortal”.

Trump ha dicho que el cristianismo enfrenta una “amenaza existencial” en Nigeria y le ha dicho al Pentágono que comience a prepararse para una posible acción militar en la nación de África occidental. Los expertos y residentes dicen que algunos ataques tienen como objetivo a los cristianos, pero la mayoría enfatiza que en la violencia generalizada que ha azotado durante mucho tiempo a la nación de África occidental, todos son víctimas potenciales, independientemente de su origen o creencia.

Minaj, nacida en Trinidad, agradeció a Trump por su liderazgo y por pedir medidas urgentes “para defender a los cristianos en Nigeria, combatir el extremismo y poner fin a la violencia contra aquellos que simplemente quieren ejercer su derecho natural a la libertad de religión o de creencias”.

Habló en un panel en la misión de Estados Unidos ante las Naciones Unidas junto con el embajador de Estados Unidos, Mike Waltz, y líderes religiosos. El evento se produjo después de que ella respondiera a la publicación de Trump en las redes sociales sobre Nigeria a principios de este mes, diciendo: “Ningún grupo debería ser perseguido jamás por practicar su religión”.

En una publicación del domingo X, el Papa León XIV dijo que los cristianos están sufriendo discriminación y persecución en varias partes del mundo, señalando a Nigeria y otros países como Bangladesh, Mozambique y Sudán.

Al presentar a Minaj, Waltz dijo: “Ella sube a este escenario mundial no como una celebridad sino como testigo… para destacar la iglesia perseguida de Nigeria” ante sus millones de seguidores en las redes sociales.

Al decir que estaba “muy nerviosa” por hablar ante el panel, Minaj prometió seguir defendiendo “frente a la injusticia” a cualquier persona en cualquier lugar que esté siendo perseguida por sus creencias.

“Lamentablemente, este problema no sólo es creciente en Nigeria, sino también en muchos otros países del mundo”, afirmó.

Minaj dijo que quería dejar claro que proteger a los cristianos en Nigeria no se trataba de tomar partido o dividir a la gente. “Se trata de unir a la gente”, dijo, y calificó a Nigeria como “una hermosa nación con profundas tradiciones religiosas” que no puede esperar a ver.

La estrella del rap hizo una referencia a la música en sus comentarios, diciendo que la ha llevado por todo el mundo y que ha visto cómo la gente en todas partes cobra vida cuando escucha una canción “que toca su alma”.

“La libertad religiosa significa que todos cantamos nuestra fe independientemente de quiénes somos, dónde vivimos y qué creemos”, dijo Minaj.