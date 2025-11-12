Los gaiteros logran récord mundial con ‘It’s a Long Way to the Top’ de AC/DC

MELBOURNE, Australia (AP) — Cientos de gaiteros batieron el miércoles un nuevo récord mundial al cantar a todo pulmón el clásico de rock and roll de AC/DC “It’s a Long Way to the Top”.

Anunciada como “The Great Melbourne Bagpipe Bash”, la actuación ecléctica tuvo lugar en Federation Square de Melbourne, en Swanston Street, que fue el escenario del clip cinematográfico de 1976 de la banda australiana de hard rock en el que tocaron el éxito en la parte trasera de un camión que viajaba lentamente a través del tráfico del centro con música a todo volumen en los parlantes.

Federation Square también está a pocos pasos del Melbourne Cricket Ground, donde AC/DC tiene previsto dar su primer concierto en Australia en una década el miércoles. El guitarrista Angus Young, de 70 años, es el único miembro de la banda que tocó en el camión y está actuando en la última gira por Australia.

Miles de espectadores abarrotaron la plaza para intentar el récord mundial. Muchos de los 374 gaiteros tuvieron que abrirse paso entre la multitud hasta el área del escenario. El flautista de mayor edad tenía 98 años, dijeron los organizadores.

Entre los gaiteros estaban Les Kenfield y Kevin Conlon, dos de los tres miembros de Rats of Tobruk Memorial Pipes and Drums que tocaron con AC/DC en el camión hace 49 años.

“En ese momento no se daba cuenta de lo grande que es este evento hasta ahora”, dijo Kenfield a Australian Broadcasting Corp. “Ahora es una de las cosas más grandiosas, probablemente la cosa más grandiosa que he hecho en mi vida”.

Habiendo sido declarados poseedores del récord mundial, los gaiteros en masa tocaron “Happy Birthday” a pedido, seguido de un improvisado “Amazing Grace” ante una multitud que lo vitoreaba, muchos de los cuales usaron sus teléfonos para grabar el momento.

El Libro de los Récords de Australia, que certifica récords desde 2012, confirmó que 374 gaiteros habían batido en conjunto un récord establecido por 333 gaiteros en Bulgaria en 2012. El Libro Guinness de los Récords del Reino Unido, más conocido, que confirmó el récord búlgaro, dijo a The Associated Press que no se le había contactado para evaluar el intento de récord de Melbourne.

Muchos de los entusiastas espectadores vestían camisetas de AC/DC. Cuando se les preguntó desde el escenario quiénes de ellos irían al concierto posterior, muchas manos se levantaron.

Un fanático de AC/DC que no vio el récord establecido fue Keegan Kohler, de 23 años, un electricista autónomo de Columbus, Ohio. Había estado esperando afuera del estadio de conciertos desde las 4:50 am para asegurarse de ser el primero en entrar cuando las puertas se abrieron a las 5:00 pm. El récord de la gaita se estableció cerca a las 5:15 pm

Kohler había visto a AC/DC realizar su “Power Up Tour” este año en Cleveland, Washington, DC, Detroit y Pittsburgh, pero espera que la experiencia sea mejor en el país de origen de la banda. Verá dos shows en Melbourne y uno en la ciudad natal de la banda, Sydney.

“Creo que el público australiano va a ser mucho mejor que el de Estados Unidos”, afirmó. “Creo que habrá más acontecimientos, más golpes de cabeza, más emoción entre la multitud”.

Kohler también se reencontró fuera del estadio con Stephen Scott, de Charlotte, Carolina del Norte. La pareja se conoció por primera vez en una fila afuera de un concierto de AC/DC en Detroit.

Scott, un agente inmobiliario de 33 años, ha visto la gira actual varias veces en Europa y Estados Unidos y quería ver a la banda actuar en Australia.

“Siempre he hablado de querer verlos aquí. Esta es realmente la primera oportunidad de hacerlo y tal vez la última”, dijo Scott.

Su prometida Amber Thompson, una artista de 31 años, dijo que fue idea de Scott viajar 16.000 kilómetros para el concierto.

“Lo disfruto, pero probablemente no estaría aquí si no lo conociera”, dijo, refiriéndose a Scott, a quien describió como el verdadero fan.