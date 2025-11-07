Los manifestantes interrumpieron un concierto de la Filarmónica Israelí en París. 4 personas están detenidas

PARÍS (AP) — Los manifestantes interrumpieron repetidamente un concierto de la Orquesta Filarmónica de Israel en París, lanzando bengalas que causaron un breve pánico entre la multitud y llevaron a los músicos a abandonar el escenario. Las autoridades dijeron que cuatro personas fueron detenidas.

Activistas pro palestinos también se manifestaron frente a la actuación del jueves por la noche en la sala de conciertos de la Filarmónica de París. Las tensiones por la guerra en Gaza a menudo han desembocado en protestas en Francia.

Primero, un manifestante gritó “Asesino de Israel” y luego se encendieron dos bengalas rojas, dijo a The Associated Press Jonathan Arfi, presidente de la organización judía nacional francesa CRIF. Los músicos finalmente regresaron al escenario para finalizar el concierto.

“Condeno esta acción, fue peligrosa, es una forma de secuestrar la cultura y las artes para utilizarlas para enviar mensajes violentos dentro de la sociedad francesa”, dijo Arfi.

Cuatro personas fueron detenidas, dijo el ministro del Interior, Laurent Núñez, en una publicación en X.

Núñez denunció las perturbaciones y dijo que “nada puede justificarlas”.