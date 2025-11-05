Películas (y un programa de televisión) para ver en los cines de Seattle en noviembre

Selecciones del personal

Atención, aficionados a “Twin Peaks”: los 18 episodios de la serie de televisión de 2017 de David Lynch y Mark Frost “Picos gemelos: el regreso” aparecerá en pantallas gigantes de la ciudad este mes, presentado por Grand Illusion (todavía haciendo ventanas emergentes mientras buscando una nueva ubicación), The Beacon, Northwest Film Forum y SIFF. The Beacon proyectará la serie completa, comenzando con los episodios 1 y 2 el 15 de noviembre y concluyendo con los episodios 11 y 12 el 30 de noviembre. Northwest Film Forum comenzará con los episodios 1 y 2 el 13 de noviembre y continuará los martes y jueves hasta el 16 de diciembre, con una excepción: los episodios 7 y 8 se proyectarán en SIFF Cinema Uptown el 25 de noviembre. Suena como una visualización perfecta para una tarde sombría de otoño. o por la noche. Aquí hay una muestra de lo que se ofrece este mes en las pantallas independientes de la ciudad.

El faro

Hablando de noir, Joel y Ethan Coen “Fargo” se proyecta el 16 de noviembre como beneficio para el Sindicato de Trabajadores del Cine SIFF. También en el Beacon este mes: múltiples largometrajes y cortometrajes en el Sociedad de cine erótico de Seattle festival (del 7 al 9 de noviembre) y una selección de dramas de los años 50 del cineasta Vincente Minnelli que incluye “Lo malo y lo bello” (16 de noviembre), “Té y simpatía” (23-24 de noviembre) y “Algunos vinieron corriendo”(30 de noviembre al 1 de diciembre).

4405 Rainier Ave. S., Seattle; 206-420-7328, thebeacon.película

Cine Central

Noviembre comienza en Central Cinema (donde podrás, como siempre, disfrutar de una comida y/o un cóctel con tu película) con la clásica comedia de Mel Brooks “Los productores“(la película original de 1967, no la película musical de 2005) combinada con la versión del director de la comedia surrealista de ciencia ficción de 1985 de Jonathan Pryce”Brasil” (7-12 de noviembre). A continuación: el anime favorito de Hayao Miyazaki “mi vecino totoro“emparejado con el drama extraterrestre de 1988 de John Carpenter”ellos viven” (14-19 de noviembre). Una pareja con temática de trenes de Wes Anderson “Darjeeling Limited” y ” de Alfred Hitchcock “Extraños en un tren” (uno de los mejores maestros del suspenso) se proyecta del 21 al 26 de noviembre y el mes cierra con la gran “Casablanca” proyectándose junto con el “montaje final” remasterizado digitalmente de “de Ridley Scott”Cazador de espadas”, del 28 de noviembre al 3 de diciembre.

1411 21calle Avenida, Seattle; 206-328-3230, cine-central.com

Foro de cine del noroeste

La aclamada película tailandesa “El tío Boonmee, que puede recordar sus vidas pasadas”, del director Apichatpong Weerasethakul, se proyecta el 14 de noviembre como presentación conjunta con Henry Art Gallery, en relación con la exhibición actual del museo “Casa del espíritu”, que incluye trabajos de Weerasethakul. El mes también trae dos películas del cineasta portugués João César Monteiro, “Recuerdos de la Casa Amarilla”(hasta el 7 de noviembre) y “La última inmersión”(14-23 de noviembre).

1515 12th Avenida, Seattle; 206-329-2629, nwfilmforum.org

SIFF

El Festival de cine rumano del 7 al 9 de noviembre, con invitados especiales y nueve películas rumanas y moldavas, seguidas de “Cine estilo italiano”, con 11 largometrajes de Italia que se proyectarán del 12 al 16 de noviembre, incluida una nueva restauración de la historia de amor de Luciano Salce de 1967 “Me casé contigo por alegría.” En una combinación particularmente acertada entre presentador y película, “Jeopardy!” El presentador Ken Jennings presentará una proyección de “Programa de preguntas” 10 de noviembre. La encantadora saga familiar de Edward Yang “yi yi” pantallas en una restauración 4K para sus 25th aniversario del 14 al 20 de noviembre. El SIFF Movie Club presenta el clásico de Charles Laughton de 1955 “La noche del cazador3 de diciembre en un especial 70th-Proyección de aniversario. Todos estos eventos son en SIFF Cinema Uptown.

Y SIFF se asocia con la Sociedad de Críticos de Cine de Seattle para presentar a los seis finalistas del Premio Pacífico Noroeste de la SFCS, por películas realizadas en Washington, Oregón o Idaho, todas proyectadas en el SIFF Film Center. Ellos son: James Sweeney “Sin gemelos” (21 de noviembre), Kelsey Taylor “matar a un lobo“(22 de noviembre),” de Sarah Hoffman “Tierra de lobos“(22 de noviembre), Jackson Deveraux y Lachlan Hinton”Ni una gota de sangre”(23 de noviembre) y de Ian Bell. “OMC/99” (23 de noviembre). (Un sexto finalista, Clint Bentley “Tren de sueños”, se estrenará en cines en Crest Cinema Center el 7 de noviembre y se transmitirá en Netflix a partir del 21 de noviembre).

SIFF Film Center, campus del Seattle Center, Seattle; SIFF Uptown, 511 Queen Anne Ave. N., Seattle; 206-464-5830, siff.net