Qué transmitir: ‘Stranger Things’, ‘Mickey 17’, Kevin Hart y ‘A Grand Ole Opry Christmas’

“Mickey 17” de Bong Joon Ho, una nueva tanda de la última temporada de “Stranger Things” y Kevin Hart debutando con un nuevo especial de comedia en Netflix son algunos de los nuevos programas de televisión, películas, música y juegos que llegarán a un dispositivo cerca de usted.

También entre las ofertas de transmisión que vale la pena ver esta semana, seleccionadas por los periodistas de entretenimiento de The Associated Press: “Everybody Loves Raymond” tendrá un especial del 30 aniversario en CBS, el especial de Hallmark “A Grand Ole Opry Christmas” con Brad Paisley y Mickey Guyton, y una nueva serie documental de los Beatles llega a Disney+.

Nuevas películas para transmitir del 24 al 30 de noviembre

—La cineasta taiwanesa Shih-Ching Tsou, conocida por colaborar y producir varias películas de Sean Baker, incluidas “Tangerine” y “The Florida Project”, hace su debut como directora en solitario con “Left-Handed Girl”, sobre una madre soltera y sus dos hijas que regresan a Taipei para abrir un puesto en un mercado nocturno. Netflix adquirió la película después de que fuera recibida calurosamente durante el Festival de Cine de Cannes y Taiwán ya la seleccionó como su presentación al Oscar. Comienza a transmitirse en Netflix el 28 de noviembre.

—“Mickey 17” de Bong Joon Ho llega a Prime Video el jueves 26 de noviembre para disfrutar de unas vacaciones distópicas. En su reseña para The Associated Press, Jocelyn Noveck elogió la actuación (o, mejor dicho, las actuaciones) de Robert Pattinson como un prescindible que se reimprime constantemente. Ella escribe: “Es su película, y él la salva de las tendencias de Bong de sobrecargar el proceso. En una actuación extremadamente física, comprometida e incluso agotadora, Pattinson toma lo que podría haber sido un desastre difícil de manejar y lo hace mucho menos, bueno, prescindible”.

—Está bien, “The Last Duel”, que se transmitirá en Hulu el domingo 30 de noviembre, puede que tenga cuatro años, pero es una opción mucho mejor que, digamos, “Flight Risk” (en HBO Max el miércoles). El cuento medieval de Ridley Scott, escrito por Matt Damon, Ben Affleck y Nicole Holofcener, es un brillante giro de la epopeya histórica contada desde tres perspectivas diferentes: Jean de Carrouges de Damon, Jacques Le Gris de Adam Driver y Marguerite de Jodie Comer. En su reseña para AP, el guionista Jake Coyle escribió que “es más como un cuento medieval deconstruido, pieza por pieza, hasta que sus personajes masculinos fuertemente armados y la nobleza mitificada del género quedan desenmascarados”.

— Lindsey Bahr, escritora de cine de AP

Nueva música para transmitir del 24 al 30 de noviembre

— En 2021, durante el Día de Acción de Gracias, Disney+ lanzó “The Beatles: Get Back” de seis horas de Peter Jackson en su plataforma de transmisión. El gigantesco proyecto brindó a los fanáticos una inmersión profunda en las sesiones de “Let It Be” de la banda, incluidas imágenes de su concierto completo en la azotea, compartidas en su totalidad por primera vez. Era una fecha de lanzamiento ideal, por decir lo menos. Después de toda esa deliciosa comida, ¿quién no quiere prepararse para un largo viaje hacia uno de los mejores actos musicales de todos los tiempos? Bueno, en 2025, hay otra razón más para estar agradecido: a partir del miércoles, la serie documental “The Beatles Anthology” llega a Disney+. Son nueve episodios que rastrean su viaje. Encerrar.

– Es la temporada de las películas navideñas de Hallmark. Y para el fanático de la música country, eso significa “Una Navidad Grand Ole Opry”. La película sigue a una mujer obligada a confrontar su pasado y herencia musical en el estimado lugar, y puede que haya o no algo de viaje en el tiempo y magia navideña involucrada. Estén atentos a los cameos de estrellas: Brad Paisley, Megan Moroney, Mickey Guyton, Rhett Akins, Tigirlily Gold y más hacen acto de presencia. Comienza a transmitirse el domingo Hallmark+.

— La escritora musical de AP Maria Sherman

Nueva serie que se transmitirá del 24 al 30 de noviembre

— Cuesta creer que “Everybody Loves Raymond” haya estado fuera del aire durante dos décadas. La comedia multicámara estaba protagonizada por Ray Romano y Patricia Heaton como Ray y Debra Barone, un joven matrimonio cuya vida cotidiana se ve interrumpida regularmente por los entrometidos padres de Ray, interpretados por Peter Boyle y Doris Roberts, que viven al otro lado de la calle. CBS grabó recientemente un especial del 30 aniversario que se transmitirá el lunes y que también se transmitirá por Paramount+. Presentado por Romano y el creador Phil Rosenthal, recrea el escenario de la sala de estar de Barone y presenta entrevistas con miembros del elenco, incluidos Romano, Heaton, Brad Garrett y Monica Horan. También habrá un homenaje a Boyle y Roberts, fallecidos en 2006 y 2016, respectivamente. Es apropiado que el especial salga durante las vacaciones porque sus episodios de Acción de Gracias y Navidad fueron de primera categoría. Las nueve temporadas se transmiten tanto en Paramount+ como en Peacock.

— “Stranger Things” finalmente regresa con su quinta y última temporada. Netflix lanzará la serie de ciencia ficción en tres partes y los primeros cuatro episodios se lanzarán el miércoles. Millie Bobby Brown dice que los fanáticos “perderán la maldita cabeza” por cómo termina.

– También el lunes, Kevin Hart estrena un nuevo especial de comedia en Netflix. Se llama “Kevin Hart: Actuando según mi edad”. Los chistes se centran, como ya habrás adivinado, en el envejecimiento.

– Un nuevo especial de “Padre de familia” en Hulu se burla de esas películas navideñas que todos conocemos, amamos y miramos. Se llama “La película navideña familiar de Lifetime’s Hallmark Channel de Padre de familia de Hulu de Disney” y se burla del tropo comúnmente utilizado de una chica de gran ciudad que termina en un pequeño pueblo en Navidad y se enamora. Se lanzará el viernes 28 de noviembre en Hulu y Hulu en Disney+.

—Alicia Rancilio

Nuevos videojuegos para jugar del 24 al 30 de noviembre

— Inteligencia artificial: ¿amiga de toda la humanidad o amenaza existencial para el planeta? En AILA, el estudio brasileño Pulsatrix se inclina por lo último. Juegas como un probador de juegos al que se le pide que pruebe una historia de terror creada por IA. Pero mientras estás ocupado luchando contra fantasmas, zombis y asesinos con hachas, la IA puede estar tramando algo más nefasto en segundo plano, lo que podría ser una mala noticia si tienes un refrigerador inteligente. Todo tiene el potencial de ser muy meta, ya sea que des la bienvenida o no a nuestros nuevos señores robots. Llega el martes a PlayStation 5, Xbox X/S y PC.

– Lou Kesten