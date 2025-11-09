‘South Park’ se enfrenta a Trump y los ratings hacen que el programa gane con creces

Cuando comenzaron a esbozar nuevos episodios de la atrevida comedia animada “South Park” este verano, los dos creadores del programa, Matt Stone y Trey Parker, se encontraron pensando mucho en política y MAGA. La administración Trump, y todo lo que conlleva, era ineludible.

“No es que nos volvamos totalmente políticos”, dijo Parker en una entrevista. “Es que la política se convirtió en cultura pop”.

Además de eso, sentían miedo de hablar en contra de la administración y que habían surgido “nuevos tabúes”, dijo Stone.

“Trey y yo nos sentimos atraídos por eso como las moscas por la miel”, dijo Stone. “Oh, eso es ¿Dónde está el tabú? ¿Allí? Bien, entonces estamos allí”.

El resultado ha sido una temporada llena de ataques fulminantes contra el presidente Donald Trump y su equipo de asesores. Ha convertido a “South Park”, que construyó su reputación a partir de las aventuras escatológicas de cuatro jóvenes amigos, en una sorprendente voz de la resistencia y catapultó al programa nuevamente a su relevancia, una hazaña nada pequeña para un programa que tiene casi tres décadas de existencia.

Los ratings del programa Comedy Central han aumentado. La audiencia en los últimos cuatro meses es más del doble que en 2023, el último año en que el programa tuvo una nueva temporada, según Nielsen. “South Park” se ha vuelto tan popular con tanta rapidez que los sitios web de entretenimiento han alertado incluso de cambios menores en la programación.

Lo que hace que las críticas a Trump sean aún más notables: se produjeron inmediatamente después de que Paramount, la empresa matriz de Comedy Central, cambiara de propietario en una serie de eventos que parecían atender a Trump. También se emitió durante unos meses caóticos en el mundo de la comedia. Paramount anunció abruptamente en julio que cancelaría el programa nocturno de Stephen Colbert después de esta temporada, y Disney retiró temporalmente del aire el programa competidor de Jimmy Kimmel en septiembre después de la presión de un alto funcionario de la administración Trump.

“Todo creó una tormenta perfecta para ellos, y se lanzaron directamente a ella”, dijo Doug Herzog, ex ejecutivo de Viacom, que alguna vez fue propietario de Comedy Central. “Afrontaron el momento de una manera que sólo ellos podían hacerlo”.

Los escolares tradicionales de “South Park” todavía existen en el programa (y encuentran varias formas de interactuar directa o indirectamente con la escena en Washington), pero no hay duda de que la administración Trump ha consumido el programa durante los últimos cuatro meses.

En la trama central, Trump espera un bebé con una caricatura de Satán. El uso de Satanás es un recordatorio de los días de gloria del programa, a fines de la década de 1990, cuando el diablo tenía una relación con Saddam Hussein.

Solo unas semanas antes de que comenzara la temporada, Parker y Stone decidieron convertir su interés en MAGA en una trama explícita sobre Trump.

En ese momento, los creadores estaban en medio de una negociación contractual de alto perfil con Paramount. Sintieron que un nuevo acuerdo (y la nueva temporada) se estaba retrasando debido a la inminente fusión de Paramount y Skydance, una productora dirigida por David Ellison. Fundamentalmente, el acuerdo requirió la bendición de la administración Trump.

Decidieron que el primer episodio enfrentaría a Trump, dijo Stone, porque “teníamos que mostrar nuestra independencia de alguna manera”.

Ese episodio, que se estrenó pocas horas después de que se firmara un contrato de cinco años por valor de 1.250 millones de dólares, lanzó andanadas contra Trump y Paramount debido a la cancelación del programa de Colbert, que había ocurrido recientemente.

Los creadores inicialmente pensaron que el personaje de Trump podría ser único, pero sintieron que habían encontrado una “vena de comedia” en el primer episodio, dijo Stone.

“Básicamente comenzamos con una canción y no sabemos adónde nos llevará el álbum”, dijo Parker.

La Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios. Pero en julio, un portavoz de la administración dijo: “Este programa no ha sido relevante durante más de 20 años y pende de un hilo con ideas sin inspiración en un intento desesperado de llamar la atención”.

A diferencia de muchos otros programas de comedia, “South Park” nunca ha tenido una orientación política consistente. Sus creadores han sido descritos durante mucho tiempo como “infractores de la igualdad de oportunidades”, atacando tanto a la izquierda como a la derecha. En los últimos años, “South Park” ha criticado a los caballos de batalla liberales.

“Simplemente somos tipos muy intermedios”, dijo Parker. “Nos burlamos de cualquier extremista de cualquier tipo. Lo hicimos durante años con el tema del despertar. Eso fue muy gracioso para nosotros. Y esto es muy gracioso para nosotros”.

Los creadores también mantuvieron conversaciones regularmente sobre regresar a las travesuras tradicionales de “South Park” y abandonar MAGA, hasta que se dieron cuenta de que “no hay forma de escapar de esto”, dijo Parker.

“Es como si el gobierno estuviera en tu cara dondequiera que mires”, continuó. “Ya sea el gobierno real o todos los podcasters, los TikToks, los YouTubes y todo eso, y todo es político y político porque es más que político. Es cultura pop”.

El programa siempre ha cambiado los episodios rápidamente, y esta temporada no es una excepción: el episodio de la semana pasada, por ejemplo, abordó tanto la demolición del ala este de la Casa Blanca como el cierre del gobierno.

Stone dijo que no habían recibido ningún rechazo por parte de Ellison o de los nuevos líderes de Paramount.

“Sé que con lo de Colbert y todo lo de Trump, la gente piensa ciertas cosas, pero nos dejan hacer lo que queramos, hay que reconocerlo”, dijo.

Desde que comenzaron los episodios de Trump, dijo Stone, que habló desde Nueva York, extraños se le han acercado repetidamente para elogiar el programa y, añadió, no son el tipo de personas que normalmente verían “South Park”.

Parker, hablando desde Colorado, dijo que había recibido una reacción diferente.

“Estoy en mi pequeña burbuja aquí en Colorado, donde todos dicen: ‘¿Cuándo traerán de vuelta a los muchachos y dejarán de hacer todas estas cosas políticas?’”, dijo.

Los creadores se echaron a reír y ambos dijeron que el programa había entrado en su “era disco”. Parker dijo que eventualmente se “hartarían” de Washington y del séquito de personajes de Trump. Pero todavía no.

“Sabes, el año que viene será diferente”, dijo. “Si hay algo que sabemos es que nuestro show será mucho más largo que el de ellos.

“Entonces”, continuó, “tenemos que hacer esto por ahora”.