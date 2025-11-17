Tom Cruise finalmente consigue su momento Oscar con un trofeo a su trayectoria en los Governors Awards

LOS ÁNGELES (AP) — Tom Cruise, a sus 63 años y todavía la estrella de cine más importante en una sala llena de ellos, finalmente pudo celebrar su propio Oscar en un escenario de Hollywood el domingo por la noche.

“Hacer películas no es lo que hago, es lo que soy”, dijo Cruise. Estaba sereno como siempre, pero por momentos parecía al borde de las lágrimas mientras hablaba, agarrando la estatuilla honoraria de oro que celebraba sus más de 40 años en la cúspide de la industria en los Premios Gobernadores anuales de la academia de cine.

“En ese teatro reímos juntos, sentimos juntos, esperamos juntos”, dijo tras una ovación de dos minutos.

El diseñador de producción Wynn Thomas y la coreógrafa y actriz Debbie Allen también fueron seleccionados por la junta directiva de la academia para ser homenajeados por sus históricas carreras, y una ausente Dolly Parton fue honrada por toda una vida de filantropía en la ceremonia en el Ray Dolby Ballroom de Los Ángeles.

Un Oscar competitivo se le ha escapado a Cruise, quien ha sido nominado cuatro veces: como actor por “Nacido el 4 de julio” de 1989, “Jerry Maguire” de 1996 y “Magnolia” de 1999, y como productor de “Top Gun: Maverick” de 2022.

Antes de subir al escenario, el público vio un largo montaje de clips de esas y otras películas suyas, cargados de acrobacias que desafiaban a la muerte que él mismo solía hacer, desde “Taps” de 1981 hasta “Mission: Impossible – The Final Reckoning” de este año.

Era apropiado que los Premios del Gobernador no fueran televisados. Tom Cruise no hace televisión y ha estado entre los mayores defensores de la experiencia de ir al cine a través del streaming.

“Siempre haré todo lo que pueda para ayudar a esta forma de arte”, dijo Cruise. “Apoyar y defender nuevas voces, proteger lo que hace que el cine sea poderoso. Ojalá sin muchos más huesos rotos”.

El director ganador del Oscar, Alejandro González Iñárritu, entregó el premio a Cruise. Los dos han pasado varios meses filmando una película en Londres cuyo estreno está previsto para 2026. La colaboración sugiere que Cruise, que se ha apegado a las franquicias taquilleras en los últimos años, tal vez no termine de intentar ganar un Premio de la Academia a la antigua usanza.

“Este puede ser su primer Oscar”, dijo Iñárritu, “pero por lo que he visto y experimentado, este no será el último”.

La lista de estrellas que asistieron sugiere que la campaña para los próximos Oscar competitivos está en marcha de forma discreta. Las mesas del banquete estaban llenas de posibles nominados, entre ellos Leonardo DiCaprio, Michael B. Jordan, Sydney Sweeney, Dwayne Johnson, Ariana Grande y Jacob Elordi.

Aquí hay un vistazo a los otros homenajeados del domingo por la noche:

Debbie Allen

Allen, de 75 años, nunca ha sido nominado al Oscar. Pero el artista de múltiples guiones ha desempeñado un papel integral en el show de los Oscar, habiendo coreografiado siete ceremonias a lo largo de los años, cuatro de ellas nominadas a los Emmy.

Como actriz apareció en “Ragtime” y tanto en la película como en la serie de televisión “Fame”. También fue productora de la película “Amistad”, cuyo director, Steven Spielberg, la abrazó cuando subió al escenario.

Allen, entre lágrimas, agradeció a la sala por “este glorioso momento dorado bajo el sol”.

Cynthia Erivo entregó el premio a Allen, a quien considera una “tía”, y la elogió por animar a sus compañeros artistas negros.

“Debbie, no solo nos has mostrado las grandes alturas que puede llevarnos la dedicación a las artes, sino que también has luchado para que todos nosotros te acompañemos”, dijo Erivo.

Allen agradeció a su hermana, la actriz Phylicia Rashad, y a su esposo durante 40 años, el ex estrella de la NBA y LA Laker Norm Nixon, quienes se sentaron en su mesa.

Al mirar su estatuilla, dijo que se siente como si ella y Oscar “se casaran. ¡Lo siento, Norman!”.

Thomas Wynn

Thomas fue honrado por las décadas de imaginación visual que aportó al cine como uno de los primeros diseñadores de producción y directores de arte negros de las películas de Hollywood.

Entre sus películas se incluyen la ganadora del premio a mejor película “A Beautiful Mind”, del director Ron Howard, y la farsa de ciencia ficción “Mars Attacks”, del director Tim Burton.

Pero es mejor conocido por sus décadas de colaboraciones con el director Spike Lee en películas como “Do The Right Thing”, “Malcolm X” y “Da 5 Bloods”.

“Mi viaje hacia la narración comenzó cuando era un niño negro pobre en uno de los peores barrios marginales de Filadelfia”, dijo Thomas después de aceptar su estatuilla de manos de Octavia Spencer. “Las pandillas locales me menospreciaban y me llamaban mariquita. Pero esa mariquita creció y trabajó con grandes cineastas”.

Dolly Parton

Parton recibió el Premio Humanitario Jean Hersholt por su trabajo caritativo de décadas en alfabetización y educación.

El gigante de la música country tuvo que perderse el espectáculo, dijeron sus representantes, debido a un conflicto de programación de larga data, y no a problemas de salud que la llevaron a cancelar varios conciertos recientes.

Parton ha sido nominada dos veces al Oscar a la mejor canción original, incluida “9 to 5”, la canción principal de su primera película en una carrera como actriz que también incluyó “Steel Magnolias”.

Su coprotagonista de “9 to 5”, Lily Tomlin, presentó el premio, convirtiendo sus dificultades para leer el teleprompter en una improvisación cómica. Recordó con cariño el pijama tipo babydoll que llevaba Parton en las pijamadas improvisadas que tenían con su coprotagonista Jane Fonda.

Tomlin dijo que la canción “9 to 5” se convirtió en “un himno para nuestros tiempos” y era en sí misma un ejemplo de la filantropía de Parton con su énfasis en las luchas de los trabajadores.

Dijo que es irónico que haya tanto artificio en la apariencia de Parton, porque “ella es la persona más auténtica que he conocido”.

Cruise elogia a sus compañeros ganadores

Cruise, con su estilo típicamente hiperpreparado, no solo gritó a sus compañeros nominados desde el escenario, sino que también rindió a cada uno su propio homenaje detallado. Le dijo a Thomas la fecha exacta y el teatro en el que vio por primera vez una de sus películas, “She’s Gotta Have It” de Spike Lee. Elogió a Parton por demostrar que “la compasión y la creatividad no están separadas”. Y para Allen citó la obra de su madre, la poeta y dramaturga Vivian Ayers Allen.

Allen rindió su propio homenaje a Cruise, recordando el momento característico del inicio de su carrera cuando bailaba y hacía sincronización de labios en ropa interior en “Risky Business”.

“Cariño, nos encantó cuando te pusiste esos calzoncillos blancos ajustados”, dijo.