Zach Top y Heart lideran conciertos de regreso a casa en noviembre y diciembre

Selecciones del personal
La temporada navideña generalmente produce un exceso de espectáculos locales más abundante que un buffet de Acción de Gracias. La fiesta comienza a principios de este año con una ola de artistas de Washington que pasan por allí o cierran sus giras en casa. Más allá de una cita de rito de iniciación en Showbox con el cantautor Dean Johnson, a quien presentamos en otro lugar esta semana, aquí está el Top 10.
Zach superior
El nuevo rey del honky tonk del country recibió una cálida bienvenida cuando jugó en una de las mejores máquinas tragamonedas de Watershed este verano, aproximadamente a una hora y media de donde creció en una granja de Sunnyside, condado de Yakima. Zach Top tendrá algunos artistas principales en su estado natal este otoño, cuando su gira inaugural pase por Washington, incluida una parada en el Climate Pledge Arena antes de actuar dos noches más cerca de casa en Kennewick. Semanas después de tocar en Watershed, el ex bluegrasser lanzó “Ain’t in It for My Health”, su segundo álbum desde que cambió al country neotradicional y disparó su carrera. El regreso de Top a Washington se produce pocos días antes de los premios CMA, donde el cantautor es el principal nominado masculino con cinco nominaciones.
8 pm 14 de noviembre; Arena Climate Pledge, 334 First Ave. N., Seattle; los boletos comienzan en $70; climapledgearena.com
Caso Neko
Siete años desde el lanzamiento del fantástico “Hell-On” de 2018, Neko Case regresó este año con sus memorias “The Harder I Fight the More I Love You” y otro excelente disco en “Neon Grey Midnight Green” de septiembre. Ahora viviendo en Vermont, la cantautora que pasó sus años de formación en Tacoma recorre el noroeste en su gira actual, incluida una fecha con entradas agotadas en Seattle. Se abre John Grant.
8 pm 14 de noviembre; Teatro Paramount, 911 Pine St., Seattle; agotado
Richy Mitch y los mineros del carbón
Este grupo criado en Colorado y con sede en Seattle irrumpió en escena con su éxito “Evergreen”, impulsado por TikTok, acumulando más de mil millones de reproducciones solo en Spotify, una hazaña asombrosa para una banda de rock independiente. Este año, RMCM lanzó sus dos primeros álbumes posteriores al éxito con “Colorado’s On Fire Again” y “No Silent Monks”, un par de colecciones de folk-rock artísticamente soñadoras que deberían mantener a la banda hirviendo.
8 pm 16 de noviembre; Teatro Neptuno, 1303 NE 45th St., Seattle; agotado
Corazón
Las matriarcas del rock de Seattle volvieron a las giras este año después de que la cantante Ann Wilson se recuperara del tratamiento contra el cáncer. Inicialmente programado para tocar en el anfiteatro Gorge más grande este verano, Heart cambió de tema y reservó una cita más directa en su ciudad natal con un espectáculo en el estadio inferior del Climate Pledge Arena, donde las hermanas Wilson se reunieron por última vez con un espectáculo de Nochevieja para cerrar 2023. Se estrena Cheap Trick.
7 pm 23 de noviembre; Arena Climate Pledge, 334 First Ave. N., Seattle; los boletos comienzan en $99; climapledgearena.com
Los hermanos Brudi
Una de las mejores historias de éxito de la música de Seattle del año pasado, este trío de hermanos músicos callejeros se hizo viral con una melodía silbante burlándose de los falsos vaqueros (“Me More Cowboy Than You”), firmó un acuerdo con el sello independiente de moda Mom + Pop Music y pasó parte de 2025 tocando con pesos pesados estadounidenses como Sierra Ferrell y Wyatt Flores. Los armonizadores de voz dorada concluyen una gira de otoño como cabezas de cartel en casa, tocando The Crocodile la noche anterior al Día de Acción de Gracias.
6 pm 26 de noviembre; Cocodrilo, 2505 First Ave., Seattle; $37; 21 años o más; thecrocodile.com
Menos el oso
Como parte del auge del indie rock de Seattle en la década de 2000, Minus the Bear decidió dejarlo a fines de 2018 después de una emotiva carrera de tres noches en el Showbox. Después de una pausa de seis años, los ex alumnos de Suicide Squeeze Records regresaron al rock matemático este verano con un concierto sorpresa en Sunset Tavern. La reunión, que continúa con otra noche de tres noches en el Showbox este mes, coincide con el vigésimo aniversario del clásico segundo álbum de la banda, “Menos el Oso”. Si bien el primer y último espectáculo son para mayores de 21 años, la Noche 2 del viernes es para todas las edades.
8 pm 26, 28 y 29 de noviembre; Showbox, 1426 Primera Avenida, Seattle; los boletos comienzan en $63; showboxpresents.com
Buceador de aguas profundas
Si “Impossible Weight” en libras esterlinas de 2020 fue el avance impulsado por KEXP de Deep Sea Diver, considere el seguimiento de este año, “Billboard Heart”, que vale la pena esperar, como una subida de nivel de celebración. Desde su lanzamiento en febrero, los rockeros independientes de Seattle han recorrido muchos kilómetros en la camioneta de gira, tocando en salas más grandes y llenas mientras apoyaban su debut en Sub Pop. Este concierto de regreso a casa del Black Friday parece ser uno para los libros, ya que la banda firmemente apoyada por Seattle se convierte en los primeros rockeros locales en subir al Paramount Theatre de 2,800 asientos desde Car Seat Headrest.
8 pm 28 de noviembre; Teatro Paramount, 911 Pine St., Seattle; $44; stgpresentes.org
100.7 Las vacaciones en la ciudad natal del lobo con Tucker Wetmore
La estrella emergente del country, Tucker Wetmore, ha estado ondeando la bandera del país del noroeste del Pacífico hasta los premios CMA este otoño, donde el niño Kalama fue nominado como nuevo artista del año junto a su amigo de Washington, Zach Top. Después de recorrer su estado natal con Thomas Rhett en septiembre, Wetmore, quien lanzó su álbum debut “What Not To” esta primavera, regresa para tocar en este programa de radio anual. También a bordo: los veteranos del país Lee Brice y Mitchell Tenpenny, y los prometedores Hudson Westbrook, Ty Myers y Meghan Patrick.
7 pm 3 de diciembre; Accesso ShoWare Center, 625 W. James St., Kent; los boletos comienzan en $61; accessoshowwarecenter.com
SÍML
El compositor cinematográfico Brian Fennell, más conocido como SYML, se ha establecido como uno de los cantautores más destacados de Seattle en la actualidad, y su trabajo abarca desde el folk rock triunfante hasta el austero pop de dormitorio con tonos electrónicos y deslumbrantes baladas de piano. Fennell continuó una carrera impresionante con su tercer largometraje “Nobody Lives Here”, lanzado esta primavera. Entre sus presentaciones en Europa y el lanzamiento del álbum en vivo “Paris Unplugged” en septiembre, SYML aparece para su primer show en su ciudad natal desde el lanzamiento del álbum. Té de burbujas y cigarrillos abiertos.
8 pm 5 de diciembre; Teatro Moore, 1932 Second Ave., Seattle; los boletos estándar comienzan en $48 ($29 vista limitada); stgpresentes.org
El equipo local
La banda autodenominada “heavy pop” The Home Team ha perfeccionado constantemente su sonido poco ortodoxo a lo largo de tres álbumes, que culminaron con “The Crucible of Life” del año pasado. El cuarteto de Seattle ha encontrado una fórmula ganadora que combina pop-punk con riffs y rupturas de metalcore, ingeniosos ritmos funk-pop y melodías descaradamente pop. Después de conseguir un lugar en el “Warped Tour” de este año y una gira como cabeza de cartel en otoño, The Home Team regresa a Seattle para una explosión de dos noches en Showbox SoDo.
7:30 pm 6 y 7 de diciembre; Showbox SoDo, 1700 First Ave. S., Seattle; showboxpresents.com