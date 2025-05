A Mosaico descubierto en una excavación ilegal En el jardín de una casa en el distrito de Zile de Tokat, en la región marina de Turquía, las autoridades. El mosaico aún no se ha estudiado en detalle, pero los motivos decorativos (nudos de guilloche, patrones de olas) y el estilo lo datan de la era imperial romana.

El mosaico presenta la figura de una mujer con ropa fina y joyas de piedras preciosas. Ella está etiquetada como “τρυφη”, también conocida como Tryphe, la personificación del lujo o la indulgencia. Para los historiadores y filósofos de la Roma imperial, el concepto tenía una connotación negativa del exceso opulento que conduce a la corrosión moral, con la caída de la colonia griega siciliana de Sybaris, la fuente del término “Sybarítico” para describir la decadencia de búsqueda del placer, como el cuento preciso.

Sin embargo, en las áreas culturalmente griegas durante los períodos helenísticos (del siglo IVII a. C.) y los períodos romanos, el concepto fue visto como un placer que encabezaba “BIOS” (vida) para crear una existencia agradable y suave. Con los gobernantes ptolemaicos de Egipto, se convirtió en una filosofía de gobierno. La opulencia pública y la indulgencia de cada capricho o apetito subrayaron su inmensa riqueza y su poder divino. El mosaico es una referencia a la placentera vida fácil, no a la corrosión moral que destruyó a Sybaris o la flexión ptolemaica.

El Comando Provincial Gendarmerie allanó la casa de viñedos la semana pasada después de recibir una propina que uno de los saqueadores había publicado un video de sí mismos violando activamente la ley en las redes sociales. Debido a que nunca se puede subestimar la estupidez de los saqueadores, el tipo literalmente transmitió en vivo el saqueo y mantuvo una nota con la ubicación, la fecha y su primer nombre (“Tokat 08.04.2025 Memet) en el video. Ya habían llegado a los contactos en el extranjero para organizar un mercado negro de la mosaica, y que ni siquiera habían terminado de cavar. El agujero cavaron con un montón de bolsas, pero con todo el asunto capturado en la película, esta artimaña astuta falló.

Zile, conocido como Zela en la antigüedad, fue el telón de fondo para un momento icónico en la vernácula cultural occidental. Fue aquí donde Gaius Julius César derrotó al Ejército de Pharnaces II, rey de Pontus, tan rápido y decisivamente que afirmó “Veni, Vidi, Vici”, generalmente traducido como “Vine, vi, conquisté”.

César estaba literalmente recién salido del bote de su derrota de Ptolomeo XIII en el asedio de Alejandría (47 a. C.) cuando se enfrentó a Pharnaces. El rey había aprovechado el enredo de César en la Guerra Civil egipcia para expandir su reino, invadiendo partes de Armenia Lesser, Capadocia e invadiendo la provincia romana de Bithynia y Pontus. Tan pronto como César terminó el trabajo en Alejandría, fue directamente a Armenia para lidiar con Pharnaces. El rey envió enviados para llegar a César, pero fueron rechazados y los dos ejércitos se enfrentaron a Zela. Era una ruta total, y solo había tomado cinco días desde el aterrizaje de César en Armenia menor hasta la destrucción del ejército de Pharnaces. “Veni, Vidi, Vici”, que Según PlutarcoCésar escribió en una carta a un amigo, se volvió viral, si perdona el anacronismo. Según SuetonioCésar tenía una tableta inscrita con la frase llevada antes de su carro en el desfile triunfal que celebró su derrota de Pontus.

La casa de viñedos donde se encontró el mosaico está a 200 metros (656 pies) de la fortaleza del castillo de Zile, donde las excavaciones recientes descubrieron que un conjunto de tres pasos de mármol realmente estaban en realidad parte de un anfiteatro romano Eso se paró en el sitio. La excavación reveló escaleras adicionales y las primeras filas de asientos reservadas para los dignatarios de más alto rango de la ciudad.

El antiguo teatro, una estructura prominente en el paisaje histórico de Zile, es un testimonio del estatus que una vez que amontona la ciudad como centro cultural y social durante la época romana. Las excavaciones continúan profundizando nuestra comprensión de este sitio crítico, y la investigación en curso pronto puede descubrir más sobre los espacios públicos, el entretenimiento y la vida diaria de la ciudad. […]

Se espera que el descubrimiento del mosaico y el trabajo de excavación en curso en el antiguo teatro mejoren significativamente la visibilidad de Zile en los círculos académicos y turísticos. [Murat Tekin, head of the excavation team at Zile Castle Ancient Theater,] Expresó que expandir la excavación para incluir el área del mosaico podría ofrecer ideas valiosas sobre las antiguas prácticas de planificación urbana, estilo de vida y cultura de Zile.