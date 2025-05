Viaje de sillón de Martin Crusius | Historia hoy

WCuando el sultán otomano Mehmed II incautó a Constantinopla en 1453 ondas de choque irradiadas a través de la Europa cristiana. Según el Papa Pío II, la caída de la capital bizantina ascendió a nada menos que una segunda muerte para Homero y Platón. Otros lamentaron la destrucción o conversión de las iglesias, incluida Hagia Sophia, y temían que los otomanos pudieran desarraigar la forma de vida cristiana. Pero a medida que los otomanos se extendieron a Grecia, llevando a Atenas en 1456 y la mayoría de los Peloponeso unos años más tarde, pocos en Europa latina sabían mucho sobre el destino post bizantino del país. Las circunstancias de los griegos eran principalmente objeto de especulaciones, y temen lo que la vida bajo la opresión musulmana implicaría prevalecer sobre los intentos de descubrir la realidad de la situación.

Un individuo del siglo XVI dirigió un curso diferente. Durante casi 40 años, un profesor luterano de griego llamado Martin Crusius (1526-1607) compiló un rico registro de la vida griega bajo el dominio otomano. Mucho antes de que la difícil situación de los griegos perturbara a Lord Byron, Crusius sabía sobre el estado de la Iglesia Griega, estudió literatura en el vernáculo griego y aprendió sobre la vestimenta griega y las canciones populares. Y lo hizo de Tübingen, una ciudad universitaria alemana, sin visitar Grecia, incapaz de ir allí él mismo porque no tenía los medios y, como le gustaba estresarlo, porque su enseñanza lo mantuvo ocupado.

¿Cómo se convirtió Crusius en el principal experto de Europa en Grecia otomana? Su extenso archivo ofrece evidencia importante. Dejó un diario de nueve volúmenes, cada volumen de 1,000 páginas de largo, así como numerosos cuadernos y cientos de libros, recubiertos en gruesas capas de anotación. En estos documentos, el personal y el profesional se fusionó: grabó los arreglos de asientos para las cenas y los estudiantes que se presentaron con él tan meticulosamente como los libros que leyó, las noticias que lo llegaron y todo lo que “descubrió” sobre la Grecia otomana.

Travelogues by Pierre Belon (1517-64) y las historias griegas de Laonikos Chalkokondyles (c.1430-70) llevaron a Crusius a un mundo que nunca vería, mientras que los textos griegos, como un libro con direcciones de navegación y traducciones de los Ilídico Y las fábulas de Esopo revelaron cómo se había desarrollado el lenguaje. Los informantes alemanes en Estambul fueron otra fuente importante de información: ex alumnos de la Universidad de Tübingen se habían unido a la embajada imperial como capellanes, desde donde enviaron cartas de Crusius, manuscritos, objetos, incluidas una antigua moneda de bronce con una imagen de Homer, así como observaciones detalladas de las iglesias que ingresaron, las ceremonias que asistieron y las personas que conocieron. En 1573, por ejemplo, un Stephan Gerlach envió a Tübingen una pieza evocadora sobre el vestido de las mujeres griegas: ‘Velan el cabello con el oro más puro. Adornan sus cabezas y oídos con preciosas gemas y pendientes suntuosos … y con sus otros adornos no compiten con nuestra emperatriz. La dejan atrás por Miles.

Martin Crucious, c.1600. Biblioteca Pública de Nueva York. Dominio público.

Sin embargo, más que nada, Crusius se informó a sí mismo hablando con los griegos mismos, no en Grecia sino en su hogar de Tübingen. En total, entrevistó a casi 40 hombres y mujeres griegos que viajaron por la Europa cristiana en busca de limosnas y en algún momento aprobaron, por casualidad, a través de Tübingen. Crusius les ofreció una cama y les dio comida y dinero. A cambio, le informaron sobre su idioma, cultura y religión. Lo ayudaron a dibujar mapas, de Atenas, por ejemplo, pero también del Monte Athos, el sitio más importante de monasticismo en la ortodoxia griega. Y lo ayudaron a visualizar el mundo griego a través de descripciones vívidas que él llamó ‘pinturas verbales’. Uno de sus invitados hizo comida chipriota de Crusius, mientras que otra, una mujer llamada Antonia, le cantó una canción sobre las muchas dificultades que había sufrido en cautiverio, acompañándose de su lira.

Los invitados de Crusius también lo ayudaron a decodificar sus libros griegos vernáculos. Inicialmente, estos lo habían desconcertado; El lenguaje era tan diferente del griego antiguo que enseñó en la universidad. El primer invitado griego de Crusius, Stamatius Donatus, quien llegó a Tübingen en 1579, se convirtió, Crusius, escribió, un “léxico vivo”, que pasaba por miles de palabras en la semana que pasaron leyendo libros juntos. Esta no fue una hazaña mala. Donatus no podía leer ni escribir y solo sabía unas pocas palabras de alemán. Él y Crusius tuvieron que interpretar textos utilizando diferentes idiomas, incluidos italianos y latinos, y a veces otras formas de comunicación: ‘A menudo me explicaba estas palabras a través de gestos, manos y paráfrases’, explicó Crusius en su cuaderno.

También estudiarían la casa de Crusius: una casa llena de objetos mundanos, pero también los estudiantes que abordaban con él, su esposa e hijos, y ocasionalmente una criada. Donatus tomaría a Crusius de la mano y lo guiaría, dando los nombres griegos de partes particulares de la casa y de artículos nacionales individuales. Con otros invitados, tal lectura colaborativa continuó. Una vez que Crusius se dejó llevar tanto que su ‘cabeza estaba llena de griego y estaba zumbando con él’, y admitió que había cansado a otro invitado, un sacerdote llamado Calonas, considerablemente. Incluso cuando Calonas salía, Crusius no lo dejaría solo: siguió a su invitado a las puertas de la ciudad, la pluma y el papel en la mano. Mientras Calonas ‘leía’ la ciudad, señalando y traduciendo objetos individuales, Crusius garabateó nuevos elementos en su lista de palabras.

El resultado de la investigación de toda la vida de Crusius fue un cuerpo de conocimiento incomparable en su día. Algunos de sus hallazgos fueron publicados en su Turcograecia de 1584, un libro innovador lleno de evidencia a la que Edward Gibbon hizo referencia repetidamente en su Historia del declive y caída del Imperio Romano (1776-89). Sin embargo, el Turcograecia En general fue olvidado, al igual que Crusius y sus cuadernos. Leopold von Ranke recordaría a Crusius como el primer filhellene de Europa, pero no estaba profundamente familiarizado con el trabajo de Crusius. De hecho, el Turcograecia Se vendieron mal y las muchas viñetas coloridas en los cuadernos de Crusius permanecieron inexplorados hasta el siglo XX.

No es una pequeña ironía, y seguramente una de las que Crusius hubiera apreciado, que tomó un griego otomano de Estambul, Basileos Athanasiou Mystakides (1859-1933), llamar la atención sobre el archivo de Crusius como una fuente importante pero sin explotar para la historia griega ototomana. Después de una estancia de tres años en Tübingen, Mystakides publicó una serie de artículos que reprodujeron extractos de los cuadernos y diarios de Crusius e hizo visible nuevamente cómo Crusius, sin viajar, se había convertido en el experto más importante en la otomana de Grecia.

Richard Calis es el autor de El descubrimiento de la Grecia otomana: conocimiento, encuentro y creencia en el mundo mediterráneo de Martin Crusius (Harvard University Press, 2025).