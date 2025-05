Alivio monumental que se encuentra en el Palacio Nínive – The History Blog

Grandes piezas de alivio monumental han sido descubiertos en el Palacio del Rey Ashurbanipal en Nínive, la antigua capital del Imperio Asirio, cerca de Mosul moderno, Irak. Datado de alrededor del 645-635 a. C., el alivio representa al rey y dos deidades principales acompañadas de otras figuras no identificadas. El hallazgo no tiene precedentes tanto por su tamaño masivo como para los dioses que representa. No se han encontrado otras representaciones de las altas deidades Ashur e Ishtar en ningún palacio asirio.

El equipo de arqueólogos de la Universidad de Heidelberg encontró los fragmentos de alivio en la sala del trono del Palacio del Norte del Rey. Fue tallado en una losa de piedra de 5.5 metros (18 pies) de largo y tres metros (9.8 pies) de altura con un peso de 12 toneladas.

En el centro del alivio recién descubierto hay una representación del rey Ashurbanipal, el último gran gobernante del Imperio Asirio. Está flanqueado por dos deidades altas: el dios Ashur y la diosa de la ciudad de Nínive, Ishtar. Detrás de cada uno de estos hay un genio de peces, que otorga salvación y vida a los dioses y al gobernante, así como una figura de apoyo con brazos elevados; Esta figura probablemente se puede reconstruir como un hombre de Scorpion. “Estas cifras sugieren que un disco solar alado gigante se colocó originalmente sobre el alivio”, explica [excavation leader] Aaron Schmitt.

Los arqueólogos estiman que los palacios en Nínive contenían una asombrosa copa de 10 millas de relieves de pared. El Palacio del Norte fue destruido en el 612 a. C., dejando todos esos relieves de pared en pedazos. Cuando los arqueólogos británicos lo excavaron a mediados del siglo XIX, recuperaron piezas de relieves a gran escala que ahora son En el Museo Británico. Las tallas de bajo alivio incluyen Hunts, batallas, banquetes, escenas diplomáticas, rituales y domésticas con el rey como protagonista.