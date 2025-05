La “copia” de la Carta Magna de $ 27.50 de la Facultad de Derecho de Harvard es un original – The History Blog

Se ha identificado una copia de la Carta Magna en la Biblioteca de la Facultad de Derecho de Harvard que se compró por $ 27.50 en 1946 uno de los siete originales conocidos de la Carta Magna del Rey Edward I de 1300. Esto también lo convierte en la segunda Carta Magna original en los Estados Unidos.

El descubrimiento fue realizado por David Carpenter, profesor de historia medieval en el King’s College London. Estaba mirando el catálogo en línea de la biblioteca en busca de copias no oficiales de Magna Carta para un libro en el que estaba trabajando cuando se encontró con el documento HLS MS 172, etiquetó una copia no oficial de 1327. Carpenter vio detalles en las imágenes digitalizadas que lo hicieron sospechar que no era una copia, sino una de las originales oficiales emitidas por Edward I.

La Carta Magna se emitió por primera vez en 1215 como un control sobre el poder del monarca inglés. Un grupo de barones rebeldes obligó al rey John a firmarlo, estableciendo derechos fundamentales como el debido proceso y el hábeas corpus, un concepto legal que garantiza la libertad de encarcelamiento ilegal. Más tarde inspiró documentos legales fundamentales, incluida la Constitución de los Estados Unidos y la Declaración Universal de Derechos Humanos. A lo largo del siglo XIII, los reyes posteriores volvieron a emitir la Carta Magna varias veces, eventos conocidos como “confirmaciones”. Cuando el rey Edward volvió a emitir la Carta Magna en 1300, los empleados produjeron copias de “más de 30” para distribuir en todo el país, dice Carpenter.

Carpenter envió las imágenes a Nicholas Vincent, profesor de historia medieval en la Universidad de East Anglia, y Vincent estuvo de acuerdo con él en que esto parecía el verdadero negocio.

Los dos profesores reconocieron varios signos: la escritura y el tamaño de la pergamino, aproximadamente 19 por 19 pulgadas, fueron sorprendentemente similares a los de las otras Cartas oficiales de magna desde 1300. Y lo más revelador, el texto declaró que el documento se emitió en “el año 28 de la reina de Edward”, que data de 1300. […] Después de que Vincent contactó a Harvard, los dos académicos comenzaron un proceso para confirmar sus sospechas. Carpenter recopiló las otras seis confirmaciones de 1300 conocidas y descubrió que esta versión era sorprendentemente específica: los empleados en ese momento habían recibido instrucciones de replicar meticulosamente cambios particulares en la dicción y el orden de las palabras. Esto proporcionó una prueba para HLS MS 127: si realmente se tratara de una confirmación de 1300, su texto necesitaría coincidir con los demás. Sin embargo, el texto estaba demasiado desvaído para leer claramente, por lo que Harvard alistó a la compañía RB Toth Associates, que se especializa en tecnologías de investigación digital, para usar luz ultravioleta y imágenes espectrales para revelar la escritura invisible. Una vez que Carpenter recibió esas imágenes, las comparó con el texto auténtico confirmado.

Los estudiosos se propusieron rastrear el historial de propiedad del documento, y el chico es extraordinario. Harvard lo había adquirido en 1946 de los traficantes de libros de Londres Sweet & Maxwell. Los traficantes de libros lo habían comprado un año antes en una subasta de Sotheby’s, puesto bajo el martillo por la Primera Guerra Mundial Flying Ace, Air Vice-Marshal Forster “Sammy” Maynard. Resulta que Maynard lo había heredado de la finca de Thomas Clarkson, el famoso abolicionista que fue instrumental para lograr la aprobación del proyecto de ley que puso fin al comercio de esclavos de Gran Bretaña. Clarkson lo había recibido de la familia de Baronets.

Carpenter y Vincent creen que esta copia oficial en particular fue emitida al antiguo distrito parlamentario de Appleby en Cumbria en 1300. Fue documentado por última vez en Appleby en 1762. No pudieron identificar cómo dejó a Appleby y se puso en manos más bajas.

El documento está en condiciones frágiles y actualmente se mantiene en una bóveda para su protección. Los bibliotecarios de la Facultad de Derecho de Harvard planean mostrar su Carta Magna durante un incluso con la facultad en junio, pero no hay planes actuales para exhibirla al público.