El museo adquiere el acumulación de monedas de oro de hierro más grande de Gran Bretaña – The History Blog

El Museo de Chelmsford tiene adquirió el gran tesoroel tesoro más grande de monedas de oro de la Edad de Hierro jamás encontrada en Gran Bretaña. Casi desapareció antes de que se supiera que existía, pero ahora, gracias a una subvención de £ 250,000 del Fondo Nacional del Patrimonio de la Lotería y otras donaciones, el tesoro será visto por el público a pocas millas de donde fue descubierto.

El gran tesoro de Baddow consta de 933 monedas de oro que datan de entre 60 y 20 a. C. de lo que pudo haber sido un recipiente de bronce también en el grupo, incluyen una pieza circular que fue la borde o la base del recipiente, piezas de una tira de bronce, tres fragmentos de Opaque Red Glass Inlaid con tiras de bronce que pueden haber sido ornamentaciones en el Vesselel. Los arqueólogos creen que las monedas fueron enterradas dentro del recipiente.

Las monedas provienen de una época en que las tribus de la Edad del Hierro en Gran Bretaña habían comenzado a golpear sus propias monedas usando troqueles regionales (sellos de metal), después de importar inicialmente monedas celtas del extranjero. El gran tesoro de Baddow es significativo al proporcionar la primera evidencia arqueológica de agresión entre los vecinos Trinovantes y Catuvellauni del este de Inglaterra. Como la curadora del Museo de Chelmsford, Claire Willetts, explica: “Se cree que la mayoría de las monedas en el gran tesoro de Baddow se produjeron en la región asociadas más tarde con el llamado ‘Catuvellauni’ y se teoriza que podrían haber sido intencionados como un pago de tributo al general romano Julius Caesar. El descubrimiento de la tesoro en lo que se considera tradicionalmente el territorio Trinovantiano en Great Baddow puede indicar el movimiento o la influencia del oeste de los grupos de la tribu hacia el este. Curia durante la segunda invasión de César de Gran Bretaña en el 54 a. C.

El tesoro se descubrió en 2020 en circunstancias sombrías, por lo que solo estamos escuchando la historia real ahora. El buscador era un detector de metales que estaba en tierras privadas sin el permiso del propietario. Eso es ilegal. El 22 de septiembre, encontró monedas de oro, no las declaró para el oficial de enlace local del esquema de antigüedades portátiles (PAS). Eso es más ilegal.

Le contó a un inquilino en la tierra sobre el tesoro el 27 de septiembre, y fue ese inquilino quien informó al propietario. El propietario informó el descubrimiento al oficial de enlace de hallazgos para Essex al día siguiente. Atrapado con la mano roja, el buscador entregó el tesoro al propietario (513 monedas que ya había lavado, más 393 monedas en un cubo de tierra) y fue expulsado de la propiedad. El terrateniente entregó las monedas al PAS el 14 de octubre, y el sitio de Find fue excavado por arqueólogos el 22 de octubre. Encontraron una moneda de oro más y más fragmentos de bronce del recipiente.

El propietario obviamente se había negado a permitir que el buscador regresara al sitio para buscar más tesoros, pero no tomaría un no por respuesta. Fue encontrado en el sitio por la policía de Essex y arrestado. Recuperaron 23 monedas más de él, además de otra de su compañero. Pero había más desvergüenza por venir. Se puso en contacto con la revista Caza del tesoro y publicaron una cuenta anónima del descubrimiento. Estimó que el total de la moneda está mal, y otros medios de comunicación recogieron versiones confusas de la historia con las fechas y la ubicación incorrectas de la moneda.

Lo que sí sabemos sobre el contexto original del tesoro es que se encontró a una profundidad de aproximadamente dos pies debajo de la superficie. Las fotografías tomadas por el buscador muestran un agujero de aproximadamente cuatro pies cuadrados con fragmentos de bronce y monedas de oro incrustadas en el costado. Eso significa que cortó el tesoro al cavar.

Finalmente fue juzgado por el Tribunal de Magistrados de Chelmsford y condenado por no declarar el tesoro e intento de robo por hallazgo. La recompensa habitual en los casos del tesoro es el valor evaluado del descubrimiento dividido 50-50 entre el buscador y el propietario. No hace falta decir que este buscador en particular no obtuvo un centavo. Solo el terrateniente recibió el pago de Ex Gratia.

Entonces, este tesoro de valor histórico invaluable casi se perdió. Fácilmente podría haberse vendido en forma de fragmentación y nadie hubiera sabido que existía el tesoro. El otro candidato para el registro como el mayor acumulación de monedas de oro de la Edad de Hierro en Gran Bretaña, el tesoro de Chase Whaddon (el tipo que encuentra para las monedas en el gran tesoro Barrow) encontrado en Buckinghamshire en 1849, se dispersó después de su descubrimiento, por lo que nadie sabe cuántas monedas había en él. Las estimaciones varían ampliamente de 450 a 2000 monedas.

Afortunadamente, ese lo siento se evitó el destino, y el gran tesoro de la carretilla primero se exhibirá en una exposición temporal en el Museo de Chelmsford En el verano de 2026. Se exhibirá permanente desde la primavera de 2027.