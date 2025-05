Getty restaura Artemisia Gentileschi Hercules dañado en Beirut Explosion – The History Blog

Una pintura de Artemisia Gentileschi que estaba muy dañada en la horrible explosión en el puerto de Beirut en agosto de 2020 ha sido restaurado en el estudio de conservación del Museo J. Paul Getty. Se exhibe en el Museo de Los Ángeles en Las mujeres fuertes de Artemisia: rescatando una obra maestrauna nueva exposición dedicada al trabajo y la minuciosa restauración de tres años.

La pintura data de alrededor de 1630 y representa el mito de Hércules y Omphale. Hércules, sentenciado por el Oráculo Delphic por un asesinato accidental para usar ropa de mujer y hacer el trabajo de las mujeres durante un año, está girando la lana mientras Omphale usa su piel de león nemean y sostiene su club. Cupido a los pies de Hercules marca los momentos que el héroe de género y la reina se enamoran. Hay registros que documentan que Artemisia ha pintado varias escenas con Hércules, pero se sabía que ninguno de ellos sobrevivió hasta que este fue identificado después de la explosión que casi lo destruyó.

La explosión devastadora, el resultado de un incendio que estalló en una instalación que almacenaba materiales explosivos, cobró más de 200 vidas. El fuego encendió 2.750 toneladas de nitrato de amonio, creando una explosión tan poderosa que prácticamente niveló el puerto y explotó ventanas y techos en toda la ciudad. Muchas de las galerías y museos de la capital de la capital libanesa se ubicaron cerca del puerto, por lo que además de los cientos de muertes, miles de lesiones, 300,000 personas se di a diatoras y $ 15 mil millones en daños a la propiedad, el epicentro de la cultura de Beirut fue diezmada.

Una de las instituciones de arte dañadas fue el Museo Sursock y el Palacio Sursock que lo enfrentaba. La familia Sursock alcanzó el poder como funcionarios otomanos y construyó su propio imperio privado en bienes raíces, banca, exportación y fabricación. Fueron una de las familias cristianas más prominentes de Beirut y se mudaron en los círculos aristocráticos de Europa y el Levante.

Sursock Palace es una villa y jardines de italiano completados en 1860 por Moïse Sursock, pero fue Alfred Bey Sursock quien en la década de 1920 acumuló una gran colección de pinturas barrocas italianas gracias a su matrimonio con Donna Maria Teresa Serra Di Cassano, Scion of a Napolitan Princely Family. Su padre era Francesco Serra, el séptimo duque de Cassano, y su hijo con Alfred heredó el título de su abuelo. La hija de Alfred y Donna Maria, Yvonne Sursock, Lady Cochrane, era una feroz guardián del palacio y su patrimonio artístico toda su vida muy larga. Tenía 98 años y todavía vivía en el palacio cuando golpeó la explosión. Ella murió de sus heridas 17 días después.

En 1993, el historiador de arte libanés Gregory Buchakjian estaba escribiendo su tesis para su maestría de la Universidad de Sorbonne de París en la Colección de Arte del Palacio Sursock. Como la mayoría de las obras no estaban etiquetadas, su investigación se centró en documentar e identificar las pinturas. Pensó que dos de las obras en el palacio – Hércules y Omphale y un Magdaleno penitente – eran de Artemisia Gentileschi, y aunque sus profesores pensaron que su argumento era convincente, no lo persiguió más en ese momento.

Buchakjian voló al Palacio Sursock después de la explosión para prestar cualquier ayuda que pudiera, y vio las dos pinturas sobre las que había escrito en su tesis en rectas terribles. Escribió un artículo sobre los esfuerzos de rescate y las obras dañadas en el palacio. La terrible comprensión de que dos raras obras de Artemisia Gentileschi estuvieron tan cerca de la destrucción estimularon a los historiadores de arte para ver la colección del palacio de Sursock con ojos frescos. La investigación de Buchakjian vinculó a Hércules con obras conocidas de Gentileschi, especialmente su uso de piezas de joyería muy específicas en varias de sus pinturas, y cuando otros historiadores del arte y expertos en gentiles chuparon, confirmaron la atribución.

En una iniciativa de la UNESCO para restaurar la herencia perdida de Beirut, la restauración del palacio de Sursock comenzó en 2021, y Hércules y Omphale era enviado al Getty para la conservación en 2022. La pintura de aceite en canvas se alquiló con vidrio destrozado de cuando la explosión explotó por las ventanas del palacio. Había numerosas pequeñas rasgaduras, áreas salpicadas de chips de pintura perdidos y una gran desgarro de 20 pulgadas por la pierna de Hercules.

Cuando Hércules y Omphale Llegó a Getty, el conservador senior de pinturas Ulrich Birkmaier realizó un examen técnico integral junto con el Instituto de Conservación Getty para abordar los problemas estructurales y estéticos y desarrolló un plan de conservación. Colaboró ​​con el conservador con sede en Roma, Matteo Rossi Doria, para revelar la parte posterior de la pintura, uniendo un nuevo refuerzo a su lienzo original con una camilla de madera para una mayor flexibilidad a medida que continúa envejeciendo y responde a los cambios en la temperatura y la humedad. Después de eliminar los escombros de la explosión, Birkmaier eliminó el barniz y las antiguas restauraciones, lo que le dio a la pintura su paleta de colores original y continuó con la reconstrucción de pérdidas de pintura. El análisis de rayos X aclaró el proceso de pintura de Artemisia utilizado para crear la pintura icónica.

“En mi carrera de más de 30 años como conservador de pinturas, este es algunos de los peores daños que he presenciado y fue uno de los proyectos más desafiantes pero gratificantes en los que he tenido el placer de trabajar”, dice Birkmaier. “Era como ensamblar un rompecabezas masivo: poco a poco la pintura volvió a la vida. El análisis de rayos X no solo sirvió para visualizar algunos de los cambios que Artemisia realizó durante el proceso de pintura, sino que también ayudó en la reconstrucción visual de algunos detalles que se perdieron en la explosión cuando el vidrio y los escombros destrozaron múltiples áreas de la pintura”.