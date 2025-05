Politizando el aborto en los Estados Unidos

LIzzie y Frank Ward comenzaron a verse a principios de 1860. Salieron a caminar por el bosque del norte de Pensilvania, asistieron a las redes sociales de la iglesia y se besaron. Como Frank señaló alegremente en su diario en marzo de 1860: “Mantenidos en los brazos amorosos que yacimos, abrazamos y besamos toda la noche”. Cuando Frank se alistó en el ejército de la Unión dos años después, se casaron rápidamente y él se fue al frente. Sorprendentemente, Frank también registró que Lizzie terminó un embarazo al principio de su vida de casados, señalando que “iba a tener un hijo, pero tomó un remedio efectivo”. Esta y otras entradas en su juventud se publicaron décadas después, después de su muerte. A fines del siglo XIX se había hecho conocido como fundador de la nueva disciplina de la sociología.

Frank fue herido en la Batalla de Chancellorsville en mayo de 1863 y regresó a la pequeña ciudad de Towanda para convalar. Después de unos meses, reanudó el servicio militar como parte del llamado cuerpo inválido, convirtiéndose en empleado en un hospital del ejército en Alejandría, Virginia, donde pronto pudo organizar un puesto para Lizzie también, supervisando las lavanderas.

La vida matrimonial de la pareja realmente comenzó mientras vivían en el hospital. Una semana después de que ella llegó, jugaron a las damas por la noche y “ella me derrotó todo el tiempo”. En otras noches, Lizzie trabajó en su francés y Frank su griego. Los bajos salarios y la inflación en tiempos de guerra dificultaron la vida. Frank compró una sartén por $ 10 (casi £ 200 en el valor de hoy) y la alquiló a otras familias por 15 centavos por semana. Se jactó en su diario que ya había recuperado siete dólares del precio de compra. Vendieron algunas de sus raciones (un suministro de diez días incluía “café, azúcar, sal, pimienta, jamón, carne de cerdo y cuatro panes de pan”, y Lizzie tomó el lavado.

Lizzie quedó embarazada a principios de 1864, pero su existencia de la mano a boca en el hospital no era un lugar para criar a un bebé. Sin decirle a su esposo, adquirió algo de medicina de Martha Gee, la esposa de otro soldado del Cuerpo Inválido en el hospital, y terminó el embarazo. Frank solo se enteró del aborto cuando Lizzie contrajo dolor de garganta unos días después, y ella le contó al médico al respecto. Los tres estaban más preocupados por el dolor de garganta. Si Frank estaba preocupado por la decisión de Lizzie y por el hecho de que no había sido consultado, no lo mencionó en su diario. Tampoco se molestó al médico; Su atención se centró en su garganta, colocando una hinchazón para liberar a Pus. Tal falta de preocupación, incluso en estados como Virginia donde el aborto era ilegal, era típica de la forma en que la mayoría de los estadounidenses, los médicos y sus pacientes, pensaban en el aborto en ese momento.

A mediados del siglo XIX, los médicos estadounidenses lucharon en un mercado no regulado. La capacitación médica podría significar cualquier cosa desde tres meses en una escuela de medicina hasta años en la universidad. Los graduados compitieron con practicantes de curado, homeopatía y medicina herbal. En 1859, un puñado de los graduados de las escuelas de medicina de élite, encabezadas por Horatio Robinson Storer entrenada por Harvard, comenzó una campaña contra el aborto, buscando un alto terreno moral para distinguirse de la competencia. No está claro por qué Storer eligió este problema, aunque los desarrollos en embriología habían comenzado a problematizar la distinción de larga data entre el aborto antes de acelerar (cuando una mujer embarazada primero sintió un movimiento feto) y después. En esos pocos estados donde el aborto era ilegal, como Virginia, el aborto antes de acelerar generalmente era solo un delito menor y rara vez procesado. Storer comenzó una campaña de redacción de cartas para legislaturas estatales, y en 1880 todos los estados y territorios habían criminalizado el aborto.

Los legisladores estatales probablemente fueron más persuadidos por los argumentos sociales que médicos. El nativismo, la creencia de que los estadounidenses ‘equivocados’ estaban teniendo bebés, era un tema clave en la agitación contra el aborto. Los años 1840 y 1850 habían visto olas de inmigración a los Estados Unidos, y los conservadores entraron en pánico. Como Storer tronó en un libro de 1866 dirigido a las mujeres: ¿sería el oeste americano ‘llenar nuestros propios hijos o por los extraterrestres?’

Carta de visita de Frank Ward, 1880s. Biblioteca Dell’orto Botanico, Unviersita de Padova. Dominio público.

Lizzie y Frank Ward vinieron del tipo de familias que los nativistas valoraban. Sus antepasados ​​eran líderes en la colonia de la Bahía de Massachusetts y la suya había sido estadounidense durante generaciones. Pero, unos años después de su aborto, y después de que su hijo Roy murió antes de su primer cumpleaños en 1866, Lizzie y Frank decidieron no tener más hijos. Frank registró su alivio cuando un susto de embarazo de 1868 resultó ser solo eso, un susto. “El lunes, mi esposa, que había pasado su período, tres semanas enteras, de modo que logramos renunciar a toda esperanza, finalmente se enfermó, lo que convirtió nuestra solicitud de alegría”. Martha Gee, por otro lado, tuvo seis hijos en estrecha sucesión mientras ella y su esposo Orin se ganaban la vida en Michigan. En el cambio de siglo, la tasa de natalidad de Estados Unidos era la mitad de lo que había sido en 1800; Más familias eran como las salas que los Gees. Esta transición demográfica caracterizó a las naciones industrializantes en ese momento; Francia e Inglaterra pasaron por cambios similares.

La búsqueda del aprendizaje de Lizzie también problemas con los valores tradicionales. Frank se jactó de que su puntaje ‘era mejor que el mío’ en el examen de calificación de los maestros. Pasaron noches juntos leyendo el Eneida en latín y publicó brevemente un boletín llamado el Iconoclasta. El feminismo de la primera onda, las mujeres que se agitan por el voto, lideran organizaciones de templanza, dan conferencias a otras mujeres sobre fisiología femenina e incluso se convierten en médicos, preocuparon a aquellos que preferían las viejas formas. En 1867, en un libro dirigido a ‘todos los hombres’, Storer escribió: ‘No soy abogado de las mujeres unas nocturnas; No los trasplantaría, de su esfera adecuada y dada por Dios. Las salas eran heraldas del futuro para las familias estadounidenses.

Estos temores gemelos, nativismo y feminismo, cambiaron el paisaje reproductivo en Estados Unidos. Al igual que hoy, el aborto se movilizó como un símbolo en guerras culturales más grandes. Para los conservadores, el aborto era una señal de que las mujeres estaban haciendo sus propios destinos, que ya no estaban subordinados a los esposos patriarcales. Las mujeres continuaron tomando píldoras de aborto, pero acceder a ellas se volvió más difícil y peligrosa. En 1873, el abogado de la pureza social, Anthony Comstock, logró aprobar una ley federal que prohibió el uso del sistema postal para enviar información y materiales anticonceptivos y relacionados con el aborto. En un país del tamaño de Estados Unidos, tal prohibición tuvo un efecto inmediato.

Pero las leyes no cambian los comportamientos tan bien como los legisladores imaginan. La historiadora Leslie Reagan ha descrito las opiniones de muchas mujeres comunes sobre el final de un embarazo como una “moral alternativa y popular no articulada”. Las mujeres entendieron y valoraron la necesidad de manejar la fertilidad, lo que sea que la ley podría decir: poner fin a un embarazo puede ser ilegal, pero las mujeres ignoraron esas restricciones, priorizando el bienestar de un individuo sobre la carta de la ley.

Mary Fissell es profesor de J. Mario Molina en la historia de la medicina en la Universidad Johns Hopkins y el autor de Aborto: una historia (Hurst, 2025).