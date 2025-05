Elevador de Queen Margherita restaurado – Blog de historia

Un ascensor eléctrico instalado para la reina Margherita de Italia en 1905 ha sido restauradono a su función original, sino a su belleza original con paneles de madera. El ascensor conectó el primer piso donde la Reina y sus damas vivían en la planta baja de la Palazzina di Caccia di Stupinigi, un albergue de caza real en las afueras de Turín. Tenía una cabaña de madera con una puerta corredera con ocho vidrio esmerilado. Se pierde un panel de botón Bakelite, dejando solo rastros minuciosos.

Del viejo ascensor en Stupinigi, solo se conservó la cabina de madera, como si se suspendiera en el tiempo, ya que la instrumentación eléctrica e “bomba hidráulica” como se describe en los documentos ya no se conservaba. El espacio que alberga la cabaña de madera había sido separado del sótano, donde los sistemas deben haber sido ubicados, y desde el piso superior por particiones construidas durante la segunda mitad del siglo XX. La cabina se conservó no del todo intacta en sus partes internas, pero aún mantenía las dos puertas que permitían el acceso al compartimento y al vidrio histórico en su lugar. El elevador se iluminó internamente y tenía un panel de botones que ya no se conserva.

La restauración involucró la reparación de la estructura del álamo y la chapa de nogal que tenía destacamentos y deformaciones debido a la humedad. La cúpula, decorada con un motivo balsor, tenía numerosos espacios que se llenaron. Los análisis científicos nos permitieron estudiar los barnices protectores y determinar la solución más adecuada para restaurar el artefacto en una condición estable y duradera.