Pan horneado más antiguo que vuela de los estantes: el blog de la historia

El pan horneado más antiguo de Anatolia ha sido reproducido para la venta en Eskişehir, noroeste de Turquía. El pan histórico data de la Edad de Bronce temprana (ca. 3300 a. C.) y fue desenterrado en el montículo de Küllüoba. Impulsado por la reciente presentación de la exhibición pública del pan en el Museo Arqueológico Eskisehir, el municipio encargó una réplica y fue un éxito instantáneo, vendiendo la producción completa de 300 panes por día.

El período alrededor de 3300-3000 a. C. vio a los asentamientos agrícolas surgió en grandes cantidades en las llanuras de Anatolia. El asentamiento en Küllüoba Mound es el más antiguo de la zona y ha sido excavado continuamente desde 1996.

El pan plano y plano de cinco pulgadas de diámetro se descubrió en septiembre de 2024. Se arrancó una pieza y el resto del pan se quemó y enterró al umbral de una casa. Los arqueólogos creen que este fue un ritual para brindar abundancia y prosperidad a la vivienda. El carbón conservó el pan, lo que permite analizar una muestra para identificar sus ingredientes.

[The head of the Küllüoba excavation team, Professor Murat] Türkteki explicó que el pan había fermentado y estaba horneado, lo que lo convierte en el primer ejemplo conocido de un alimento tan procesado. “La parte posterior del pan muestra residuos blancos conocidos como fitolitos: restos de plantas microscópicas, a menudo de las hojas, que posiblemente se dejaron durante el proceso de fermentación. Continuamos nuestra investigación sobre esas huellas también”.

El análisis microscópico reveló que el pan contenía grandes partículas de una variedad de trigo llamada “trigo Gernik”, que todavía existe hoy pero rara vez se cultiva. Türkteki dijo que casi el 90 por ciento del pan estaba hecho de este tipo de trigo, molido que usa grueso con piedras de basalto típicas de la época.