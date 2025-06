Renaissance Florence’s Falling Bronzes | Historia hoy

IT fue el mayor concurso en la historia del arte, y posiblemente también el más misterioso. El año fue 1401 y en Florencia, el “hogar” del Renacimiento, la incertidumbre reinó. Todavía recuperándose de un brote de peste el año anterior, la ciudad había sido absorbida por una guerra dañina con Milán. A medida que montaban los temores de invasión, se afianzó una religiosidad febril. La atención se centró en el baptisterio. Un gran edificio octogonal frente a la catedral, durante mucho tiempo había sido un foco para la vida cívica, tanto en triunfo como en la adversidad. Un poco más de 70 años antes, el escultor Andrea Pisano había elegido un juego de puertas de bronce para el portal del sur. Ahora, en la hora de peligro de Florencia, ya era hora de que una pareja igualmente, si no más, deslumbrante fuera elegida por el lado norte, un testimonio de la fe de la ciudad, una ofrenda para su liberación y una afirmación de su desafío.

Naturalmente, el Arte Di Calimala, el poderoso gremio de telas responsable del Baptisterio, quería el mejor artista para el trabajo. El primer relato de sus deliberaciones se encuentra en una biografía de Antonio Manetti, un líder humanista y arquitecto. Según Manetti, había dos candidatos, “ambos florentinos”. El primero fue Lorenzo Giberti. Luego, en sus veinte años, tenía un entrenamiento amplio y estaba ansioso por hacerse un nombre. El otro era Filippo Brunelleschi, una más lona, ​​algunos podrían decir una personalidad más idealista.

Una batalla en bronce

Para decidir entre ellos, el Arte di Calimala anunció una competencia. Cada artista tuvo un año para lanzar un panel de bronce en forma de quatrefoil, que ilustra la historia del sacrificio de Isaac, de cualquier manera que quisieran. Un jurado de 34 expertos, encabezado por el rico banquero Giovanni di Bicci de ‘Medici, luego juzgaría entre ellos.

Los resultados fueron sorprendentes. Según Manetti, cuando los expertos vieron la entrada de Giberti, quedaron impresionados. Dudaban de si alguien, incluso el escultor griego policlito, podría haberlo hecho mejor. Pero cuando vieron el de Brunelleschi, estaban “asombrados”. A diferencia de la composición más elegante de Ghiberti, más ‘clasificante’, su panel estaba impresionantemente vívido, lleno de vida y figuras, todo compitiendo por la atención. Todos se maravillaron de su ‘novedad’ y ‘Bellissima Invenzione’.

El jurado no pudo elegir. Como explicó Manetti, finalmente decidieron que, dado que el proyecto era muy grande y las entradas eran “muy hermosas”, deberían declararse un empate: los dos artistas deberían trabajar juntos en las puertas.

Para Manetti, esto fue una indignación. En su opinión, Brunelleschi debería haber ganado. La única razón por la que no, afirmó Manetti, fue que Giberti engañó. Mientras Brunelleschi había estado trabajando en su panel en secreto, Ghiberti se había puesto nervioso. Temeroso del talento de Brunelleschi, se había deslizado, cuestionando al comité sobre lo que estaban buscando y adaptando su entrada según sea necesario. Y funcionó mejor de lo que tenía derecho a esperar. Brunelleschi estaba horrorizado. Demasiado de mente alta, o demasiado terca, para aceptar un compromiso tan indigno que se retiró del concurso y se fue a Roma en un resumen.

El efecto de esto en la carrera de Ghiberti fue sísmico. Ahora el único responsable de las puertas del Baptisterio, fue catapultado a la vanguardia de la escultura florentina. Trabajó en ellos constantemente durante los próximos 20 años; Y cuando se completaron, se le encargó de inmediato emprender otro set aún más imponente para el portal oriental. Comúnmente conocidos como las ‘puertas del paraíso’, se convirtieron en uno de los monumentos definitorios del renacimiento florentino.

Para Brunelleschi, el resultado fue aún más decisivo. En la revelación de Manetti, fue su fracaso para ganar la competencia directamente lo que lo persuadió para que le diera la espalda a una prometedora carrera en escultura y que persigue la arquitectura. En este sentido, fue la creación de él. Después de estudiar ruinas antiguas en Roma, regresó a Florencia y se embarcó en una serie de edificios que cambiarían el carácter de la arquitectura renacentista para siempre. Estos culminaron en el Domo de la Catedral de Florencia, la comisión por la que ganó en una competencia contra varios otros, incluido su antiguo rival Giberti. La cúpula no compatible más grande construida desde la antigüedad, domina la ciudad incluso hoy, muy por encima del diminuto baptisterio a continuación.

Paneles faltantes

La cuenta de Manetti es ciertamente plausible. Aunque era demasiado joven para haber presenciado la competencia él mismo, tenía la edad suficiente para aprender sobre eso de primera mano. Era contemporáneo de Brunelleschi y Ghiberti. Él mismo vio sus entradas (ahora conservadas en el Palazzo del Bargello). Y proporcionó una explicación convincente de por qué Brunelleschi cambió tan repentinamente su dirección profesional, tan convincente, de hecho, que se convirtió en la base de casi todas las biografías posteriores, incluida la influyente de Giorgio Vasari Vitae (1550, 1568).

Sin embargo, la cuenta de Manetti no es todo lo que está roto. Como la mayoría de los biógrafos renacentistas, no se le preocupaba tanto por la verdad como la verosimilitud. No estaba interesado en obtener todos los detalles correctos; Solo necesitaba tejer una historia animada que parecía bastante creíble. La información que tenía no hacía mucho, tampoco. Escribiendo a mediados de la década de 1480, casi un siglo después de la competencia, tenía poco que seguir con los mismos paneles. Sabía que había habido un concurso, que Ghiberti había ganado, y que Brunelleschi se había convertido posteriormente en arquitecto. Pero él sabía poco más allá de eso.

Lo que Manetti no mencionó, y puede que no haya sabido, es que Brunelleschi y Giberti no habían sido los únicos competidores. Había habido otros cinco. Según Vasari, eran Donatello, Jacopo Della Quercia, Simone Da Colle, Francesco Di Valdambrino y Niccolò Aretino. En el día de Manetti, sin embargo, su participación no era bien conocida.

Como Manetti notó correctamente, se le pidió a cada competidor que creara un panel de bronce. Sin embargo, el bronce era costoso; Hubiera sido injusto esperar que lo pagaran por sí mismos, especialmente cuando no había garantía de ganar. Por lo tanto, el Arte Di Calimala les proporcionó la mayor cantidad de bronce que necesitaban, con la condición de que, cuando terminó la competencia, todos los paneles se devolverían y se derritirían para reventa, de modo que parte del costo podría recuperarse.

El sacrificio de Isaac por Lorenzo Giberti, 1401. Alinari/Topfoto.

Las cosas no funcionaron de esa manera, por supuesto. El panel de Giberti se salvó, tenía que serlo. Al principio, estaba destinado a ser incluido en las puertas del Baptisterio. Luego, el plan cambió y el esquema decorativo se cambió del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Fue reservado para un juego futuro de puertas para el portal oriental. Cuando llegó ese proyecto, más de 20 años después, la propia visión de Ghiberti había cambiado tan radicalmente que era esencialmente inútil. Para entonces, sin embargo, era tan famoso que valía la pena mantenerlo por su propio bien.

Por qué sobrevivió el panel de Brunelleschi es más un rompecabezas. En 1401-02 era prácticamente desconocido, con apenas un puñado de obras a su nombre. Tampoco, a pesar de la relación relativa de su familia, era tan prominente que podría haber persuadido al arte di Calimala para que doblaran las reglas. Según un nuevo libro intrigante del historiador de arte estadounidense Marvin Trachtenberg, una posibilidad es que Brunelleschi y su familia simplemente puedan haber reembolsado al Gremio por el bronce. Pero si este fuera el caso, ¿por qué ir a expensas de mantener un panel, cuando debe haberle recordado su pérdida, y cuando le estaba dando la espalda a la escultura de todos modos?

Cualquiera sea el caso, los otros cinco paneles fueron destruidos. Esto ocultó su participación de la posteridad. O Manetti no sabía que alguna vez existían, o, si lo hiciera, estaba seguro de que sus lectores no lo harían y que podía pasarlos de manera segura en silencio. De cualquier manera, su versión de la historia no se ajusta a todos los hechos. Pero si la competencia no era una lucha cara a cara entre dos artistas, como él afirmó, eso significa que su explicación de por qué Giberti ganó y Brunelleschi perdió probablemente también sea amplia de la marca.

Mantenlo simple

Entonces, ¿por qué ganó Ghiberti? Irónicamente, puede haber sido precisamente por la misma razón que Manetti pensó que debería haber perdido. Después de todo, el jurado no estaba buscando un panel que pudiera verse de forma aislada: querían algo que pudiera entenderse fácilmente junto con otras 27 escenas en un par de enormes puertas. El panel de Brunelleschi podría haber sido mucho menos impresionante de lo que Manetti lo hizo. Como argumenta Trachtenberg, estaba “lleno de detalles difíciles”. Había tantas figuras abarrotadas en el espacio que tomó ‘tiempo y esfuerzo’ comprender lo que estaba pasando. Ponte en las puertas, simplemente no habría funcionado. El panel de Giberti, por el contrario, tenía una simplicidad atractiva. A diferencia de Brunelleschi, que había tratado su panel como un alivio, con figuras aplanadas en la escena, Giberti había mostrado a sus personajes en forma completa y redondeada, como si estuvieran saliendo de la superficie. Esto significaba que podían ser vistos, y apreciados, más fácilmente desde un lado, cuando las puertas estaban abiertas.

No sabemos cómo se veían los otros cinco paneles, pero dadas estas consideraciones, parece posible que, a pesar de la vitalidad y ‘Invenzione’ de Brunelleschi, puede que no haya sido un contendiente serio en absoluto.

Pero si es así, esto nos deja con otro problema. Si Brunelleschi no dejó a Florencia en un resoplido después de la competencia, ¿por qué hizo el cambio de escultura a arquitectura? ¿Fue a Roma en absoluto? Aunque se sabe que ha viajado allí más tarde en su carrera, tampoco hay evidencia contundente para apoyar esta afirmación. Muchos estudiosos han sospechado que también puede haber sido una invención, diseñada para “suavizar” la narrativa de Manetti. Si Brunelleschi no fue a Roma, ¿dónde aprendió los rudimentos de la arquitectura clásica? ¿De dónde vino la Gran Catedral de Florencia de la Catedral de Florencia, si no del Baptisterio a continuación?

Alexander Lee es miembro del Centro para el Estudio del Renacimiento de la Universidad de Warwick.