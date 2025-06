Permanece desde el neolítico hasta la Edad del Hierro encontrado en el sur de Alemania – The History Blog

Una excavación en el sitio de un nuevo parque industrial en Vaihingen, sur de Alemania, ha descubierto Nueve tumbas prehistóricasel asentamiento permanece y cientos de artefactos. Los nuevos descubrimientos varían en la fecha hasta 5,000 aC hasta la Edad del Hierro (ca. 800-450 a. C.).

La primera referencia histórica a Vaihingen data del siglo VIII, pero ha habido asentamientos en su ubicación en el río Enz que se remonta al menos 7,000 años. El sitio programado para el desarrollo se encuentra en un área donde se han encontrado rastros de asentamientos de cultivo de cerámica lineal neolítico. (Los pueblos lineales de la cerámica fueron los primeros en cultivar y criar ganado en lo que ahora es el estado alemán de Baden-Württemberg.) La Oficina Estatal de Preservación de Monumentos en el Consejo Regional de Stuttgart (LAD) arqueólogos comisionados estaban comprometidos para recuperar cualquier resto antes de la construcción.

El primer hallazgo fue un entierro neolítico. Los restos esqueléticos de un hombre adulto en una postura agachada se descubrieron con un hacha de piedra bellamente pulida del período neolítico tardío (ca. 2.800-2,500 a. C.). Si bien la causa de la muerte aún no se ha determinado, no hay evidencia de una muerte violenta y el hombre fue enterrado respetuosamente.

Un segundo entierro encontrado en el campo mostró circunstancias muy diferentes. Es mucho más tarde, que sale con el período temprano de La Tène (ca. 400 a.

El niño se encuentra en la pierna de la mujer, sus extremidades se extendieron. Incluso los dos expertos solo pueden especular sobre lo que exactamente podría haber sucedido con los dos. “Quizás se sofocaron debido a los gases de fermentación que se desarrollaron durante la descomposición de los suministros en el pozo”, es una teoría presentada por Felicitas Schmitt. Lo que es notable: ambos usaban joyas del período celta. La niña llevaba dos pulseras de bronce, la mujer un collar con cuentas de vidrio azul colgados de alambre de hierro. Estas cuentas podrían haberse hecho fácilmente miles de años antes, siempre que uno tuviera el conocimiento necesario. A saber, de una mezcla de silicio, cuarzo y álcali, carbonato de sodio o potasa y lima, que se fusionan juntos.

Además de las tumbas, se descubrieron postholes de largos neolíticos medios de hasta 20 metros (66 pies) de largo. Otro hallazgo notable es un pozo raro de cocción de arcilla y piedra de la Edad del Hierro temprano (800-450 a. C.) que los arqueólogos creen que se usó para cocinar carne.

Más de 128 días hábiles, la excavación descubrió 1.100 hallazgos, una densidad inusual de hallazgos sobre un campo de este tamaño. Los materiales ahora se están limpiando, conservando y estudiando. Los huesos serán fechados por radiocarbono y examinados para marcadores de edad, género y salud.