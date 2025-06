Inscripción mosaico encontrada en la entrada de la Iglesia Cristiana Early – The History Blog

Excavación de los arqueólogos La antigua ciudad de los Olympos en la costa sur de Antalya, Turquía, ha desenterrado una Inscripción de mosaico en la entrada a una iglesia del siglo V. La inscripción griega exhorta a los asistentes a la iglesia a caminar por la recta y estrecha. Se lee: “Solo aquellos en el camino justo pueden entrar aquí”.

El director asociado de excavación, el profesor Gokcen Kurtulus Oztaskin, de la Universidad de Pamukkale, dijo que el Olympos continúa sorprendiendo a los arqueólogos con su riqueza de mosaicos. Señaló que se habían realizado descubrimientos similares en 2017, 2022 y 2023. En esta fase más reciente, los mosaicos se encontraron tanto en las secciones principales como anexas de la iglesia, con motivos geométricos y botánicos, junto con inscripciones que llevan los nombres de los patrocinadores que apoyaron la construcción. “Estos hallazgos confirman los Olympos como una de las ciudades antiguas más ricas de la región de Lycia en términos de pisos de mosaico”, dijo Oztaskin.

Fundada en el período helenístico (siglo III a. C.) en la costa mediterránea de Turquía moderna, Olympos fue una de las seis ciudades más grandes de la Liga Lyciana. Fue gobernado en privado por los piratas cilícicos a principios del siglo IV a. C. hasta que el rey pirata Zekenites fue derrotado en una serie de batallas navales por el procónsul romano Publio Servilius Isauricus, asistido por un Julio Caesar de 22 años, en el 78 a. C.

Bajo la República Romana y el Imperio, la ciudad subió a una mayor prosperidad. El emperador Hadriano lo visitó personalmente en 131 dC Se convirtió en un obispado cristiano en el siglo III y sus obispos asistieron a todos los consejos ecuménicos y sínodos de la iglesia primitiva.

Las excavaciones exhaustivas en el sitio comenzaron en 2006, y en los últimos cuatro años, las excavaciones han estado en curso durante todo el año, descubriendo numerosas estructuras importantes, incluida la Iglesia No. 1, la Iglesia No. 3, el palacio del obispo, tumbas monumentales y edificios decorados con pisos de mosaicos.