La última palabra de Platón a Dionisio

BY la vez que Platón partió de la corte de Dionisio, el joven en 361 a. C., sus relaciones con el autócrata de Syracusan se habían vuelto heladas. Platón había pasado muchos meses en la corte en Sicilia en el transcurso de dos visitas espaciadas con seis años de diferencia. Había estado persiguiendo un objetivo notable: darle a un tirano notorio, el gobernante más poderoso del mundo griego, una educación filosófica. Pero el proyecto había fallado por completo y Platón había llegado a ser visto como un enemigo del régimen. De hecho, él estaba en peligro mortal; Solo después de un tercero, el filósofo-estado Archytas de Tarentum había intervenido desde lejos si se hubiera dado permiso para regresar a Atenas.

La reunión final y tensa entre el sabio y el tirano fue inmerso en animosidad, para juzgar por la cuenta en Platón Tercera carta. Algunos estudiosos consideran esta epístola, dirigida por Platón a Dionisio, pero claramente destinada a una circulación más amplia, para ser un falso, inventado, tal vez, por un falsificador para vender a una biblioteca; otros, incluido Robin Waterfield en su autoridad Platón de Atenas (2023), tómalo como genuino. La profundidad psicológica del relato de la carta de esta reunión, el último encuentro de Platón con un autócrata desagradable y alcohólico, es una buena razón para hacerlo.

La reunión tuvo lugar, según la carta, en los terrenos de ‘The Acrópolis’, un castillo fortificado que Dionisio usó como su palacio y como el puesto de comando central para su ejército mercenario, una vasta fuerza reclutada de varios pueblos no griegos de Sicilia, Italia y la Península Iberiana. En su visita anterior a Syracuse en 367, Platón, en ese momento, el pensador más reconocido de Grecia, había sido recibido en ese fuerte con una enorme fanfarria, un invitado honrado cuya presencia trajo brillo a un régimen ampliamente desconfiado. Pero a medida que sus relaciones con el tirano se agrietaron, Platón se había visto obligado a trasladarse a cuartos más pobres, aterrizando eventualmente cerca del cuartel de las tropas bárbaras, algunos de los cuales pensaron que estaba buscando, como parte de su programa de reforma, para que los desestimen y, por lo tanto, lo querían muerto.

“¿Recuerdas cuando llegó aquí por primera vez? Parte del programa de Platón para reformar el régimen había involucrado reasentamiento de griegos en ciudades sicilianas que, durante décadas anteriores, habían sido abandonadas o renunciadas a no griegas. Syracuse, a los ojos de Platón, se encontraba en la frontera occidental del helenismo, y sobre el éxito o el fracaso de su régimen descansó el futuro del oeste griego.

Platón reconoce su defensa del reasentamiento, pero convierte la conversación en una dirección diferente: “¿Fue ese el único consejo para ti, o dije algo además?” Su punto es claro para Dionysius, quien responde con una risa burlona: “Me dijiste que me educara primero y luego hiciera estas cosas, o de lo contrario no las hagas”. El curso de instrucción que Platón había ofrecido había comenzado con la reforma de los hábitos del tirano; Su consumo de alcohol, banquete y regalos sexuales habían disminuido su estatus. Pero esta lección fundamental no se había afianzado. El poder de las ‘mesas syracusan’, la frase era proverbial en esta época para la vida desenfrenada, había sido demasiado fuerte para que Platón lo superara, incluso con Dion, el cuñado sobrio del gobernante, secundando su consejo.

Academia de Platón, Mosaic de Pompeya (Villa de T. Siminius Stephanus), principios del siglo I a. C. Museo Archaeologico Nazionale, Nápoles.

‘Tienes una memoria excelente’, responde Platón, contento de haber establecido el registro. Pero Dionisio está decidido a mantener la ventaja. ‘Supongo que te refieres, debería aprender geometría, ¿o qué?’ El comentario sarcástico arroja desprecio a Platón y su academia, una institución que apreciaba la geometría como una forma de capacitar a la mente en abstracciones. Platón había traído este programa de capacitación al palacio de Dionisio; el aire allí, según Plutarco’s Vida de Dionse llenó de polvo mientras los cortesanos rastreaban los polígonos en la arena. Pero ese entusiasmo temprano pronto desapareció, y las enseñanzas recónditas de Platón, y su estrecha alianza con Dion, la desconfianza excitada. Una facción en la corte que consideraba a la pareja como una amenaza había comenzado a burlarse de Platón y al intercambiar a Dion, finalmente provocando el destierro de este último de Syracuse.

‘Había mucho que podría haber dicho’ en respuesta a esta burla ‘, pero no lo dije’, Platón confía a Dionisio en el Tercera cartaexplicando algunos meses después, por qué en ese momento se había callado y terminó la conversación. Sabía que su permiso para dejar a Syracuse podría haber sido revocado si hubiera hablado.

Las relaciones entre el maestro separado y el alumno continuaron deteriorándose incluso después de la partida de Platón. El Tercera carta Deja en claro que Dionisio comenzó a usar Platón como chivo expiatorio en los meses posteriores, culpándolo por el fracaso de su propio régimen de repoblar las ciudades de Sicilia. En un giro perverso de la insistencia de Platón de que la auto-reforma debería preceder a cualquier otra iniciativa, Dionysius presentó el caso, al hablar con embajadores visitantes, que había querido restaurar las ciudades, pero Platón lo había evitado. Este esfuerzo por Spin Gastó a Platón, quien escribió el Tercera carta en parte para refutarlo.

Además de corregir el registro del pasado, Platón también mira hacia adelante en el Tercera carta a los próximos eventos que, sintió, le permitiría tener la última risa. Como debe haber sabido cuando escribió la carta, el exiliado Dion estaba planeando una invasión armada para expulsar a Dionisio del poder y tomar el control de Syracuse. La perspectiva de que Dion, el devoto estudiante de Platón, podría expulsar a Dionisio evidentemente le dio satisfacción a Platón. En un comentario en el Tercera cartaPlatón insinúa esta perspectiva en tonos vasados: “Lo que te burlaste entonces”, en el momento de su último coloquio, “ha demostrado una realidad en lugar de un sueño”, le dice a Dionisio. De hecho, Dion pronto expulsaría a su cuñado, poniendo brevemente a Platón a la derecha; Pero las diferencias de facciones dividieron las filas de Dion, un asesino terminó su vida y Syracuse descendió al caos.

Las complejas relaciones entre Dionisio y Platón se exploran en varias de las letras de Platón, especialmente las voluminosas Séptima carta. Pero en el Tercera cartaEl relato de sus palabras de despedida, vemos esa relación dramatizada vívidamente. Los esfuerzos de Platón para enseñar a un tirano claramente no tenían frutos, y los desastres se adelantaron para Syracuse.

James Romm es el autor de Platón y el tirano: la caída de la mayor dinastía de Grecia y la fabricación de una obra maestra filosófica (WW Norton, 2025).