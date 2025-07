Mosaico saqueado por el oficial nazi regresó a Pompeya – The History Blog

Un mosaico de una escena íntima que fue robado de Italia durante la Segunda Guerra Mundial ha sido repatriado a Pompeya. El mosaico en una losa de travertino fue regalado a un ciudadano alemán, ahora fallecido, por un capitán del Wehrmacht que se había ayudado a sí mismo en 1944 durante la ocupación alemana de Italia. El oficial estaba a cargo de los suministros militares en Italia durante la Segunda Guerra Mundial.

No hay más detalles sobre sus orígenes en el disco. La pequeña cantidad de información que tenemos proviene de los herederos del fallecido que se dieron cuenta de que tenía que haber sido retirado ilegalmente de Italia y contactó voluntariamente a las autoridades para devolver el mosaico.

Datado entre mediados del siglo I a. C. y el siglo I d. C., el mosaico representa a una mujer semi-desnuda de espaldas al espectador que se acerca a un hombre semidesnudo reclinando en un sofá. Esta fue una escena doméstica en lugar del encuentro erótico de la mitología que fueron los motivos preferidos de la era helenística anterior (siglo IV 4 a. C.). Es un ejemplo importante de la transición de la iconografía figurativa heroica al amor doméstico como un motivo artístico.

El mosaico se ejecuta en el opus vermiculatum Técnica, mosaicos figurativos hechos de pequeñas tesinas en líneas onduladas (vermiculatum significa similar al gusano). Este tipo de trabajo de mosaico se utilizó principalmente para emblemalos paneles más finamente elaborados y detallados en el centro rodeados de motivos florales y geométricos creados con tesores más grandes en la opus tessellatum técnica.

Pequeños emblemas con escenas domésticas como esta generalmente decoraban el centro de cúbicasLas habitaciones de las casas romanas. Hay algunas piezas comparables: meticulosos mosaicos de Opus Vermiculatum en losas de travertino, en el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles, varias de las cuales se sabe que provienen de las villas de lujo de Stabiae. Si bien su hogar original no puede ser señalado con precisión, los expertos de la oficina para la protección del patrimonio arqueológico del parque arqueológico de Pompeya pudieron determinar que provenía de una de las ciudades bajo la sombra de Vesubio.

El panel se ha puesto en exhibición temporal en el Antiquarium de Pompeya, donde puede estar a la vista del público en espera de un análisis y la conservación posteriores.