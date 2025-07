Rosebud se vende por $ 14.75 millones – The History Blog

Rosebud, el icónico trineo rojo cuyo nombre Charles Foster Kane pronunció con su último aliento desencadenando la trama de la obra maestra cinematográfica de Orson Welles de 1941 Citizen Kane, tiene Vendido en una subasta por $ 14.75 millones. Es el segundo objeto más caro de los recuerdos de películas que se hayan vendido, después de que el par de zapatillas de rubí de The Wizard of Oz que se vendió el año pasado por $ 32.5 millones.

Según Orson Welles, solo se hicieron tres capullos de rosa de madera de balsa para la escena final de la película cuando el símbolo de la inocencia y la alegría perdidas de Kane se arroja a un horno. Balsa fue elegido para la escena de incineración porque es liviano y se quema rápido, lo que lo hace frágil para la preservación a largo plazo. De los tres hechos, solo se sabe que uno sobrevivió. Steven Spielberg lo compró en Sotheby’s en 1982 por $ 60,500.

Un segundo caploso apareció en una subasta 14 años después, pero fue un ejemplo de pino más pesado para las primeras escenas de Charles Foster Kane cuando un niño pequeño jugando con su trineo en la nieve justo antes de que el banquero Walter Thatcher lo desgarre de su feliz pobreza con su amada madre con una vida de gran riqueza y una mayor soledad. Ese Rosebud terminó siendo regalado como un premio de concurso por RKO Pictures en 1942. El ganador fue la película Buff Arthur Bauer de 12 años. Lo mantuvo durante 50 años antes de ponerlo en subasta en Christie’s en 1996. Se vendió a un comprador anónimo por $ 233,500.

El cobertizo de balsa de Spielberg y el Bauer Pine Rosebud son los únicos otros dos accesorios auténticos confirmados de la película. El que simplemente explotó sus precios del agua tiene una historia similar a la película. Fue redescubierto en 1984 por el director de Gremlins, Joe Dante, mientras disparaba exploradores en el lote de Paramount. Un miembro de la tripulación que limpió una vieja sala de almacenamiento lo encontró y se lo ofreció al director sin darse cuenta de qué tesoro era. Joe Dante lo tenía conservado, analizado y radiocarbono con fecha de autenticarlo. Los informes científicos confirmaron que estaba hecho de pino que coincidía con el trineo Bauer, y que la pintura coincidía con Spielberg y Bauer Sleds. Rosebud de Dante tiene una característica que los otros dos carecen: una cuerda enhebrado a través de sus corredores que pueden haberse utilizado para colgarlo en almacenamiento.

Dante, el aclamado director de Gremlins y The Howling, no era un ávido coleccionista, pero por supuesto reconoció la importancia del trineo, y lo conservó en silencio durante décadas, incluso plantándolo como un huevo de Pascua en cuatro de sus propias películas. Las pruebas científicas confirmaron la autenticidad del período del trineo, y al igual que los demás, tiene signos de uso de producción, incluidas la pintura original, el desgaste y los rieles eliminados que probablemente se sacrificaron a las unidades de desecho en tiempos de guerra. Rosebud no es solo un accesorio: es una leyenda cinematográfica, rescatada por un querido cineasta y ahora regresó al centro de atención.