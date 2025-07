Pseudoimperial Solidus revela Essex Elite-The History Blog

A colgante de oro de un pseudo-bizantino solidus La moneda descubierta por un detector de metales en Thaxted, Essex, está arrojando nueva luz sobre la presencia de una élite rica en la ESSEX medieval temprana.

La moneda de oro es una imitación de un problema conocido del emperador Justin II (r. 565-578 AD). El anverso presenta un retrato del emperador casco y de casco mirando hacia adelante, manteniendo la victoria de pie sobre un globo en su mano derecha y escudo a su izquierda. La inscripción dice DN IVSTI-NVS PP AVG, que significa “Dominus Noster Justinus Perpetuus Augustus”. El reverso tiene una personificación de Constantinopolis sentado de cetro y cruzado en el globo. La inscripción lee Victori-A AVGGG, que significa “Victoria Augustorum” (la victoria de tres emperadores), con el Mintmark Conob (es decir, la menta Constantinopla).

Las imitaciones ásperas de las monedas de oro imperiales y bizantinas originales fueron acuñadas por los primeros reinos medievales del continente europeo como un intento de cadimientos de la autoridad imperial y el prestigio representados por monedas de oro que para entonces rara vez circulaban en los territorios germánicos. Se han encontrado ejemplos de solidi pseudoimperial acuñado por los gobernantes anglosajones, franco, lombardos, burgosos, visigóticos y ostrogóticos, más de ellos en forma colgante que como monedas no modificadas.

La colocación del bucle de suspensión, soldado sobre la mitad de la cabeza de Justin II, indica que la moneda debía usarse con el retrato anverso hacia afuera porque el eje del dado del reverso está en la posición de las 5 en punto, no al mediodía. El desgaste significativo en el reverso confirma que era el lado contra la piel. El estilo del bucle con cinco costillas longitudinales es típico de los colgantes producidos a fines del siglo VI y principios del siglo VII.

La historiadora Lori Rogerson dijo que era uno de los varios hallazgos recientes que “volteamos lo que pensamos que sabíamos sobre Essex en este momento sobre su cabeza”.

“Porque en este período no tenemos un registro escrito para el condado, realmente está en la oscuridad para las personas que trabajan en arqueología y patrimonio, por lo que este hallazgo literalmente arroja una luz sobre ese tiempo”, agregó el oficial de enlace. […]

Los objetos similares del siglo VI y VII son hallazgos raros en Essex, a diferencia de Kent, Suffolk o Norfolk, dijo.

“El oro es realmente de alta calidad y es un objeto de élite, pero no obtenemos estos objetos de alto estatus que se encuentran a través de la arqueología comercial, por lo que si esto no se hubiera encontrado, no hubiéramos tenido idea de que había estos grupos de personas de élite en esta área en este momento”, explicó.