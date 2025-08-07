Hoz británica de la Edad de Bronce tardía encontrada en Francia – The History Blog

A Se ha descubierto la hoz del fabricante británica en el sitio Suret en Val-de-Reui en el Valle del Bajo Seine de Francia. La hoz se data de la Edad de Bronce Tardía Atlántica (1200–600 a. C.) y es un hallazgo muy raro en Francia, uno de los diez solo conocidos.

La hoz está hecha de aleación de cobre y está completa, aunque la punta se rompe pero aún está presente. Los bordes de la cuchilla curvada se desean de uso. El enchufe tiene un anillo colgante en el costado y dos agujeros donde se unía la manija de madera con clavijas. Una de las clavijas todavía está dentro del agujero y parece estar hecho de huesos. Las huellas del mango han sobrevivido dentro del enchufe. El tipo de madera no se pudo identificar de manera concluyente, pero las pruebas redujeron las posibilidades de sauce, álamo, aliso negro, hornal y avellana con Willow como el candidato más probable.

Originario de las Islas Británicas, este tipo de hoz alada es rara en Francia; Solo se han registrado alrededor de diez ejemplos, concentrados en la costa del canal (valles del Somme y el Sena) y la costa atlántica. En el valle de Sena, se conocían anteriormente dos ejemplos, uno de Vernon (eure), el otro tomado del río en París. Este objeto es testigo de las redes comerciales que unieron los dos bancos del canal al final de la Edad de Bronce y destaca la frecuación de las principales rutas fluviales y la circulación del metal en el área del Gran Atlántico.

La Edad del Bronce Tardío Atlántico se caracterizó por un fuerte aumento en la escala del comercio de carpintería de bronce entre las comunidades en la costa del Atlántico. Anteriormente en la Edad del Bronce, el comercio de metalwork involucraba pequeños números de artefactos, la mayoría de los cuales se cree que fueron intercambios de regalos diplomáticos entre las élites. El registro arqueológico apunta a un cambio importante en la carpintería metálica desde 1200 a. C. en adelante, aumentando en cantidad y frecuencia para convertirse en un comercio mercantil naciente.