Nuevas excavaciones en Pompeya han descubierto evidencia arqueológica de que el la ciudad se volvió a ocupar después de su destrucción En la erupción de 79 AD de Vesubio. Los ex residentes de la ciudad que no tenían recursos para mudarse y probablemente vagabundos de otros lugares se hicieron casas para ellos mismos en las ruinas de los pisos superiores de los edificios que todavía estaban por encima de las cenizas profundas. Los pisos inferiores debajo de la capa de cenizas se usaron como bodegas y se convirtieron para su uso como chimeneas, hornos y molinos.

Inicialmente, vivían en una especie de desierto de cenizas, pero la vegetación pronto floreció nuevamente. Además de un lugar para vivir, Pompeya ofreció la posibilidad de excavar el clandestinidad, donde se podían encontrar objetos valiosos, aunque ocasionalmente uno podría tropezar con el cuerpo de una víctima en descomposición. Esta situación algo improvisada, si no anárquica, fue quizás la razón por la cual el emperador Tito envió a dos ex cónsules como curadores de Campania. restituyentes: Además de promover la refundación de Pompeya y Herculano, se les encargó cuidar los activos de aquellos que no habían dejado herederos y dándolos a las “ciudades afligidas”. Sin embargo, el intento de refundación fue un fracaso, ya que el sitio nunca más se convirtió en el centro vital que había sido antes de la erupción. Más bien, a juzgar por los datos arqueológicos, debe haber sido un asentamiento donde las personas vivían en condiciones precarias y sin la infraestructura y los servicios típicos de una ciudad romana. Esto no impidió que esta forma de asentamiento continuara hasta la antigüedad tardía, es decir, hasta el siglo V d. C., cuando, tal vez coincidía con otra erupción devastadora (conocida como la “erupción de la polla”), fue definitivamente abandonada.

Los investigadores estiman que Pompeya tenía una población de aproximadamente 20,000 en el momento de la erupción. Se desconoce el número de muertos y solo se han encontrado alrededor de 1.300 en excavaciones. Muchos más deben haber perdido la vida fuera de la ciudad durante su intento de escapar, pero desde que comenzaron las excavaciones en 1748, se han centrado principalmente en la ciudad misma. Sabemos por inscripciones que algunos sobrevivientes se establecieron en otras ciudades, pero las personas sin medios para dejar raíces en otro lugar pueden no haber tenido otra opción que regresar a casa y establecer viviendas improvisadas en los pisos superiores de edificios.

La ínsula meridionalis es el vecindario al sur del centro urbano de Pompeya. Solo se ha excavado parcialmente en el pasado, y actualmente está experimentando una campaña exhaustiva de estabilización, consolidación y restauración. Al mismo tiempo, los arqueólogos también han estado haciendo investigaciones estratigráficas en varios lugares, cavando hacia abajo a través de las capas para documentar la línea de tiempo. Como resultado de estas investigaciones, han descubierto los restos de la recompensa en Pompeya después de 79 dC

La escasa evidencia de recompensa a menudo se destruyó en excavaciones históricas que se dirigieron a la capa de 79 AD con sus ricos artefactos y restos humanos que capturan tan moviendo la trágica pérdida de vidas. Que la gente había ocupado las ruinas se observó de pasada incluso antes del redescubrimiento del sitio, pero simplemente no era una búsqueda de interés para los arqueólogos, historiadores y anticarianos, y mucho menos para los poderes que son.

La ínsula meridionalis sufrió el mismo desinterés. Sus niveles subterráneos posteriores a la erupción que respaldaron a las antiguas murallas de la ciudad fueron destruidos en excavaciones anteriores. Afortunadamente, el equipo actual quedó más por encontrar más.