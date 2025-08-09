Broche dorado de la edad de hierro encontrado en Finlandia – The History Blog

A Broche raro que data del período de migración tardío (475-550 DC) se ha descubierto en Kemi, Laponia, Norte de Finlandia. El peroné de bronce dorado está grabado con figuras zoomórficas estilizadas. Es un hallazgo único para Finlandia.

El broche mide 2.6 pulgadas de largo con un extenso dorado sobreviviente en el frente. La parte posterior puede haber sido plateada originalmente, aunque eso ha desaparecido. Los investigadores han identificado cinco animales en los complejos diseños de líneas en la hebilla: cuatro cabezas de pájaros y un cuervido, tal vez un ciervo, renos o alces. El pasador de hierro que lo habría fijado a la prenda se ha oxidado, pero los dos soportes para el pasador todavía están unidos a la parte posterior del broche.

Broches como estos fueron utilizados en parejas por mujeres de élite para sujetar los corpiños de sus prendas a correas de hombro. Las mujeres los usaban como significantes de estatus y a menudo eran enterradas al usarlas. Se han encontrado hebillas comparables en Suecia y Noruega, pero la única con un estilo decorativo similar que se sabe que se ha encontrado en Finlandia se descubrió en 70 millas de distancia en Rovaniemi.

La única hebilla de alivio en Finlandia hecha con un estilo decorativo similar se encontró en Rovaniemi. No se han encontrado hebillas de alivio similar en el norte de Suecia, ya que los más cercanos están en la región sueca central de Hälsingland. También se han encontrado hebillas similares en Noruega, principalmente en el sur de Noruega. “El descubrimiento abre perspectivas completamente nuevas sobre la Edad del Hierro en Laponia y el valle de Tornio”, dice Raninen. Durante el tiempo de la creación del objeto, durante el período de migración, diferentes pueblos se movieron por Europa, construyendo sus conexiones comerciales entre sí. Según la investigación, el desarrollo y la propagación de hebillas de ayuda están particularmente relacionadas con la interacción entre los habitantes de las regiones inglesas y noruegas. Los objetos, como las hebillas de alivio ejecutadas hábilmente, también se movieron con personas.

Fue encontrado por la detectora de metales Merja Talvensaari en un área de Kemi donde se habían encontrado previamente entierros de la Edad del Hierro. Se planea una excavación profesional del sitio Find y por ahora se ha designado un sitio arqueológico protegido que hace que las búsquedas de detectores de metales sean ilegales. (La detección de metales solo se permite en Suecia con permiso anticipado de la Junta Administrativa del Condado).

La hebilla se exhibió brevemente en el Museo Tornedalen el mes pasado y ahora ha sido entregado a la Junta Nacional de Antigüedades de Finlandia para la Conservación e Investigación.