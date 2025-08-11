Tres ollas de tesoros, una con collar de oro pesado, que se encuentra en Polonia – The History Blog

Un grupo de arqueólogos aficionados golpeó no un premio mayor literal sino tres de ellos En el bosque cerca de Kalisz, Polonia. En el transcurso de solo cinco semanas, descubrieron tres embarcaciones de cerámica uno tras otro, cada uno de diferentes períodos con diferentes contenidos. El tercero tenía un solo tesoro: un TORC de oro amarillo brillante que pesaba 222 gramos impresionantes que es el primero de su tipo que se encuentra en Polonia.

El Grupo Denar KaliszTrabajando con la Oficina de Protección Ambiental de Voivodeship en Kalisz, exploró el Distrito Forestal de Grodziec en Zbiersk este verano. A principios de junio, descubrieron un cementerio de la cultura de Przeworsk del período romano que contenía la tumba de una guerrera con una cabeza de lanza y un jefe de escudo.

Unos días después, encontraron una moneda del siglo XI y un pequeño recipiente de cerámica con decoración estriada en el exterior. Estaba conectado con tierra para que no pudieran ver el interior y el equipo envolvió la delicada maceta para protegerla para el transporte y una cuidadosa excavación en la Universidad de Ciencias de Kalisz, pero la moneda suelta encontrada cerca sugirió que podría haber más de lo mismo dentro de la olla. De hecho, era un presagio. Esa olla pequeña contenía 631 monedas y fragmentos.

A finales de junio, surgió una segunda maceta del suelo. También se encontró que contenía monedas.

Dos semanas después, el Jackpot número tres golpeó, y este tuvo el destello de oro. Visible en el cuello de la maceta en el suelo bien empacado había una pieza de oro curva. Al principio, el equipo pensó que era un brazalete, pero una radiografía reveló que era un collar completo con un cierre de gancho y bucle, doblado y doblado como un pretzel para caber en la olla. Los arqueólogos creen que data del siglo V y pueden estar vinculados a los godos que ocuparon esta área de Polonia durante el período de migración. Se han encontrado ejemplos similares en Escandinavia, a veces grabados con inscripciones rúnicas.

El collar se transferirá al Museo Regional de Kalisz para su eventual exhibición.