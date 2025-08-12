Sunhat de Soldier Roman Soldier se exhibe – The History Blog

Un floppy que sintió el sol usado por un soldado romano en Egipto hace 1.800 años ha sido minucioso restaurado y exhibido en el Museo Bolton. Uno de los tres conocidos por sobrevivir en el mundo, y ahora el mejor conservado de los tres, el sombrero ha estado almacenado en el museo durante 114 años. Era demasiado frágil para ser mostrado al público. Gracias a la financiación de una empresa de fabricación eléctrica local Ritherdon & Co., el fieltro de lana Holey fue reparado y el sombrero que había estado plano en una caja durante más de un siglo ahora es tridimensional nuevamente.

El conservador textil Jacqui Hyman, del estudio de restauración, se comprometió a resucitar la pieza.

“Tenía el privilegio único de manejar e investigar la construcción e conservar este sombrero de fieltro muy raro. “La planificación del tratamiento apropiado y sensible fue primordial debido a su fragilidad. “El daño por las polillas había resultado en áreas de fieltro desaparecido, pero al apoyar y estabilizar estas áreas con tela teñida a mano similar, se recreó la forma original del sombrero”.

El sombrero es comparable a los que se realizan alrededor de 200 dC, y se cree que pertenece a un soldado romano desplegado en Egipto alrededor de ese momento. Tiene modificaciones para ayudar al usuario a enfrentarse al medio ambiente, con una corona de alta cúpula y un borde ancho y flexible para proteger de la castiga del sol egipcio y las tormentas de arena.

Su amplio borde recuerda al sombrero de Petasos griego, tradicionalmente usado por agricultores, viajeros, soldados de caballería y el dios Hermes, pero los Petasos tenían una corona baja que abrazaba la cabeza en lugar de la alta cúpula de este capitán. El sombrero del sol tiene un botón en la parte superior que se ve en algunas representaciones de los Petasos sobre cerámica y monedas.

Sus orígenes no están claros. Fue donado al Museo Chadwick, el primer museo de Bolton, en 1911 por el arqueólogo pionero Sir William Matthew Flinders Petrie, quien excavó numerosos sitios en Egipto durante sus 50 años de carrera. Bolton era un importante centro de fabricación de textiles en los siglos XIX y principios del XX, y el Museo Chadwick tenía una gran colección de textiles egipcios.

El sombrero ahora se puede ver en la entrada de las Galerías Egipto de Bolton. Permanecerá allí hasta septiembre, después de lo cual se trasladará a su ubicación permanente.