Sandal Mosaic agregado a Tally of Roman Villa en Sicilia – The History Blog

A Mosaic que representa un par de chanclas fue descubierto en Villa Romana del Casale en Piazza Armerina en Sicilia, agregando su modesto encanto al Los mosaicos romanos icónicos se encuentran allí Anteriormente, incluido el famoso mosaico “Bikini Girls” con deportistas que trabajan con tops de Bandeau y calzoncillos de bikini y la gran caza llena de acción que representa la captura y el envío de animales exóticos.

Los mosaicos de sandalia se encontraron en los baños sur de la villa. El panel está adyacente a un patrón de cuadrados multicolor y una inscripción mosaica de texto blanco sobre un fondo rojo. También se encontraron bandas de mosaico que decoraban la parte superior de una piscina de baño. En descubrimientos no mosaicos, se encontraron tres grandes columnas con sus capitales. Si bien las sandalias y la inscripción pueden parecer simples en comparación con las complejas obras maestras que se encuentran en otras partes de la villa, de hecho eran partes de un todo más elaborado y realizado por un artista del siglo IV con un alto nivel de habilidad.

Algunos de los artículos de noticias Sobre este hallazgo, lo que implica que las sandalias fueron una sorpresa inesperada, que las sandalias que se parecen tanto a las chanclas modernas no se han visto antes en las obras de arte romanas de este período, que el descubrimiento transforma nuestra comprensión del calzado de moda en Roman Sicily. Nada de eso es cierto. Las sandalias eran un motivo común en los mosaicos de baño, porque a los romanos amaban un espectáculo temático y la gente usaba sandalias de tanga en los baños al igual que los usan en las duchas del vestuario hoy. La casa de baños pública en Timgad, Argelia tenía dos pares de sandalias bajo la inscripción “Bene Lava” (que significa “lavar bien”). A menudo se encuentran pares de sandalias en mosaicos junto con estrigils y vasos petroleros colgantes, todos parte de la experiencia de entrenamiento romano ya que los atletas engrasarían sus cuerpos sucios y rasparían el lodo con estrigils antes de bañarse. Un mosaico en el Museo Sabratha en Libia presenta un par de sandalias, dos estrigil y vaso de aceite debajo de la inscripción “Salvom Lavisse” (“Es saludable haberse bañado”).

Los nuevos hallazgos de mosaicos en la Villa Romana del Casale se hicieron en la cuarta Escuela Internacional de Archlabs de verano anual (patrimonio arqueológico en antigüedades y bizantinas tardías, una escuela de campo en arqueología que atrae a más de 40 estudiantes y arqueólogos de 11 países participando en el aprendizaje práctico sobre métodos de excavación, documentación digital y estudios y estudios de hallazgos.

Los mosaicos ahora se limpiarán y consolidarán para prepararlos para la exposición permanente. Mientras tanto, los investigadores de Archlabs analizarán los materiales recuperados y agregarán sus datos de escaneo a un modelo 3D integral de la villa.