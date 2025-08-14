Los artefactos de la tumba del emperador emergen después de 150 años – The History Blog

Artefactos funerarios del Daisenryo Kofun en la ciudad de Sakai, Osaka, Japón, que se cree que es la tumba del emperador del siglo V, Nintoku, han surgido por primera vez Desde que la tumba se abrió accidentalmente en 1872. Un pequeño cuchillo chapado en oro y tres fragmentadas de armadura dorada se mantuvieron inéditas en una colección privada durante años. Fueron adquiridos por la Universidad de Kokugakuin de un comerciante de arte en 2024.

El cuchillo tiene una cuchilla de hierro y está encerrada por su vaina Cypress original cubierta de cobre chapado en oro. Se encontraron cinco remaches de plata en la vaina, y las radiografías encontraron que la placa de cobre dorada tenía solo .5 mm de espesor. Esta era tecnología muy avanzada en ese momento.

El análisis científico reveló que la vaina de madera del cuchillo, hecha de ciprés japonesa, estaba encerrada en una placa de cobre chapada en oro y se aseguró con remaches de plata. La cuchilla de hierro se divide en dos secciones, midiendo 6.9 cm y 3.7 cm, lo que sugiere una longitud original de alrededor de 15 cm. Los expertos creen que fue ceremonial más que funcional, y señaló que no se han documentado otros cuchillos pequeños chapados en oro de los entierros de Kofun del siglo V. Los fragmentos de armadura, que miden 3–4 cm, están hechos de hierro recubierto con oro en lugar del cobre chapado en oro que una vez asumido de los dibujos históricos. Esta revisión subraya cómo la ciencia de los materiales modernos puede refinar nuestra comprensión de la artesanía antigua. Según el arqueólogo Taro Fukazawa de la Universidad de Kokugakuin, “estas no son armas cotidianas. Probablemente fueron creados específicamente como ofrendas de entierro para la élite gobernante, mostrando el extraordinario poder político y económico de la corte de Nintoku”.

Su lugar de origen fue identificado por las envolturas de papel originales con las etiquetas escritas a mano y el sello de Kaichiro Kashiwagi, el constructor que exploró y reparó la tumba después de que un deslizamiento de tierra expuso la sección delantera y colapsó su cámara de piedra en 1872. Como una tumba real, no fue abierta a la excavación, así que Kashiwagi documentó lo que él encontró lo que él encontró lo que él encontró lo que él descubrió lo que él encontró lo que él encontró lo que había sido una tumba real. Glassware: antes de rellenarla. Hasta que los objetos surgieron en el mercado el año pasado, los artículos de la tumba solo se podían ver en las ilustraciones de Kashiwagi.

Para todos menos el coleccionista rico Takashi Masuda, es decir, quien resultó haber tenido vínculos estrechos con Kashiwagi. Así que ahora sabemos que él no reburde todo lo que encontró. Saqueó al menos algo, aparentemente las piezas más pequeñas.

El tumulus en forma de ojo de teclado es de 486 metros (1595 pies) de largo, 300 metros (980 pies) de ancho en el punto más ancho y 34 metros (112 pies) de alto. Está rodeado por tres focos. El kofun de ojo de cerradura fue el más grande y elaborado de los 20,000 kofun construidos entre los siglos IV y VI. El Daisenryo Kofun es uno de los tres únicos gobernados para ser Imperial Mausolea por la Agencia de los Hogares Imperiales. La agencia maneja estrechamente el montículo y no se le permite nadie en él o en él; Las personas solo están permitidas dentro y alrededor de los fantasmas, que son lugares de pesca populares.

Los fragmentos de cuchillo y armadura se han prestado al Museo de la Ciudad de Sakai para exhibir. Se exhibirán allí hasta el 7 de septiembre.