A Figura rara de bronce fundido de un guerrero armado fue miles de artefactos desenterrados en la excavación recientemente concluida del opídum celta de manchas en Baviera. Se lo representa lunes con un escudo levantado en su brazo izquierdo y una espada en su mano derecha. Hay un bucle en la parte superior de la cabeza de la figura, lo que indica que puede haberse usado como colgante. La estatuilla fue encontrada en una zanja que se cree que fue un límite. La cerámica recuperada de la misma capa data del siglo III a. C.

Solo 75 mm (tres pulgadas) de altura y con un peso de 55 gramos (dos onzas), el guerrero es pequeño pero notablemente complejo. Se hizo utilizando la técnica de fundición de cera perdida, un método que implica crear un modelo detallado de cera, encerrarlo en arcilla y luego derretirlo. El bronce fundido se vierte en la abertura y llena la cavidad una vez ocupada por la figura de cera.

Entre 2021 y 2024, los arqueólogos con la Oficina del Estado Bávaro para la Preservación del Monumento (BLFD) han excavado 6,800 metros cuadrados del asentamiento fortificado celta al sureste de Ingolstadt, recuperando más de 40,000 hallazgos. El BLFD tiene estándares integrales para la grabación y la preservación de todos los artefactos arqueológicos, incluida la requisición de radiografías de todos los objetos metálicos. Este proceso no solo ayuda a identificar los hallazgos, sino que también los preserva, ya que los metales diferentes requieren diferentes entornos climatizados para evitar el deterioro.

Los hallazgos de metal recuperados de las excavaciones de manchas totalizaron 15,268 piezas, todas las cuales fueron radiografiadas en las instalaciones de BLFD Munich antes de la conservación. Muchos de ellos eran fragmentos y materiales de desecho del trabajo de metal. El examen de rayos X le dio a los arqueólogos una nueva visión de las técnicas de fabricación, los materiales y el reciclaje de metales de los talleres del Oppidum.

La radiografía de la figura de bronce reveló que el objeto, grueso con productos de corrosión de cobre que oscurecía sus detalles, era un guerrero celta hecho en una fundición de bronce sólido.

La meticulidad y el alcance de las excavaciones les dieron a los arqueólogos una nueva visión de cómo viven los residentes del oponente. Pudieron identificar los huesos y escamas de peces por primera vez, confirmando el consumo de peces que se podría pensar que sería obvio dada su ubicación en los ríos PAAR y Danubio, pero de hecho nunca antes había sido arqueológicamente documentado. Los hallazgos también confirmaron que la dieta del Oppidum incluía carne de res y carne de cerdo. Los caballos fueron sacrificados, pero solo en edad avanzada, por lo que no para la comida. Se criaron ovejas y cabras por sus recursos renovables (lana, leche), no para la carne.

En Grimmer News sobre Manching, la pandilla de ladrones que irrumpieron en el museo en noviembre de 2022 y robaron el tesoro de 482 monedas de oro celta han sido condenados y condenados. El principal sospechoso fue sentenciado a 11 años de prisión. Sus dos secuaces en el robo tuvieron siete años y cuatro años y nueve meses respectivamente. (El cuarto sospechoso fue sentenciado a ocho años, pero para los otros robos que la pandilla logró, no por el robo de manchas). Eso es justicia, al menos, pero desafortunadamente todos se declararon inocentes y no han ofrecido información voluntaria. El tesoro robado todavía está en libertad. Eso supone que algo de eso todavía existe, ya que estos … individuos … fueron encontrados con bultos de monedas derretidas.