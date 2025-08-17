Sección restaurada del sarcófago de los cónyuges en exhibición – The History Blog

Una sección restaurada de la tapa del icónico sarcófago etrusco de los cónyuges ha sido devuelto a su vitrina en el Museo Nacional Etrusco de Villa Giulia en Roma. La sección abarca los pies descalzos del novio, las puntas puntas puntiagudas de la novia y su mitad inferior de sus prendas elaboradamente drapeadas. Este es el primer vistazo de cómo se verá toda la pieza cuando la restauración esté completa. El contraste con la mitad superior sin restaurar del sarcófago es una revelación.

La parte restaurada se distingue claramente de las secciones que aún no se han restaurado gracias al tono recién descubierto de la superficie original, que surgió después de la limpieza que eliminó las viejas capas protectoras y los depósitos de suciedad acumulados con el tiempo. De hecho, la restauración reveló la superficie original con los signos de mano de obra y los restos del Engobe, preservando su pátina y brillo.

El sarcófago, creado alrededor del 520 a. C., se encontró en fragmentos y volvió a unirse a fines del siglo XIX. Después de ese trabajo inicial, el único otro tratamiento importante de conservación tuvo lugar hace 50 años. Los barnices se han oscurecido y las abrazaderas de hierro corroídos representan un peligro para la integridad de la terracota. El nuevo proyecto de restauración será mucho más integral. El yeso lleno de moldes estará hecho de cada sección; Se escaneará láser para crear un modelo 3D detallado y las antiguas abrazaderas de metal corroídas reemplazadas por fibra de carbono.

El trabajo práctico comenzó en mayo, comenzando con la sección de piernas y pies. Fue limpiado con hisopos de algodón, agua y solventes suaves, suave y no invasivo, pero lo suficientemente fuerte como para quitar el barniz gris para revelar la naranja cálida del barro de barro original. El taller de restauración ha estado abierto al público dos veces por semana, mostrando a los visitantes cómo se realiza la salchicha de conservación.

La sección de la cuenca del sarcófago que estaba debajo de las piernas y los pies se ha removido al laboratorio de restauración, por lo que las piernas y los pies restaurados se montaron en un apoyo temporal.