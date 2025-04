Los manuscritos medievales estaban atados a SEALSKIN – The History Blog

Un nuevo estudio de manuscritos de los siglos XII y XIII de la Biblioteca de la Abadía de Clairvaux en Francia ha encontrado que 43 de ellos fueron atado en la piel de foca Importado del Atlántico Norte, no de animales de origen local como ciervos o jabalí como se creía anteriormente.

El monasterio cisterciense de la Abadía de Clairvaux tiene una colección de manuscritos que ha sido prodigioso desde la Edad Media. Ya tenía 1,000 volúmenes en la biblioteca a principios de 1500, la mayoría de ellos copiados en el propio Scriptorium de Clairvaux, y hoy hay 1,450 libros medievales en la colección. Alrededor del 50% de ellos están en sus enlaces originales, lo cual es extremadamente raro para los manuscritos medievales, ya que a menudo se recuperaban. De las 168 enlaces originales sobrevivientes del siglo XII al XIV, 28 todavía están intactos, y debido a que la mayoría de ellas fueron producidas internas en la Abadía de Clairvaux, son una fuente de información única sobre cómo los talleres fabricaron libros en la edad media.

Los manuscritos románicos copiados y atados en el Clairvaux Scriptorium tienen una característica distintiva: una cubierta secundaria conocida como química hecha de cuero que conserva los pelos de los animales. Los catálogos históricos describen estas pieles de ser hechos de ciervos o jabalíes, pero su distribución del folículo piloso en las pieles no coincide con ciervos ni jabalí.

Para determinar qué pieles de animales se usaron realmente para crear las químicas, los investigadores desplegaron microscopía, zooarqueología electrostática por espectrometría de masas (EZooms) y análisis de ADN antiguo (ADNA) en 29 enlaces de Clairvaux y su hija House Clairmarais. El análisis de Ezooms clasificó siete de enlaces que se hicieron de cuero de sello, aunque solo podía reducir las especies de sello en un caso (era un sello barbudo). El análisis ADNA pudo ir más allá, identificando cuatro de las ataduras como cuero de foca del puerto y uno como sello de arpa del Atlántico noroeste, a saber, Escandinavia, Escocia e Islandia o Groenlandia.

Armados con esta sorprendentemente revelación, los investigadores buscaron manuscritos con químicas peludas en otras colecciones. Analizaron otras 13 enlaces de Abbeys en Francia, Inglaterra y Bélgica y descubrieron que ellos también estaban hechos de piel de foca. No se menciona a Sealskin en los registros de la Abadía de Clairvaux, nada sobre su adquisición o su uso, pero hay registros de finales del siglo XIII que documentan los diezmos que se pagan a la iglesia con pieles de foca. Clairvaux y su hija Abbeys también estaban ubicadas cerca de rutas comerciales locales vinculadas a la red más amplia de la Liga Hanseatic y a los comerciantes nórdicos, por lo que tenían acceso a pieles pinniped incluso si no eran diezmos. Es posible que ni siquiera hayan sabido que eran pieles de foca, ya que las focas no se vieron mucho en el arte medieval y la heráldica.

Al contrario de la suposición prevaleciente de que los libros se elaboraron a partir de materiales de origen local, parece que los cistercienses estaban profundamente integrados en una red comercial global, adquiriendo pieles a través de extensos intercambios comerciales. Esta observación se extiende más allá de las enlaces para incluir la mayoría de los materiales utilizados tanto para las cubiertas como para el pergamino de los bloques de texto. Mientras que los bibliotecarios, los paleógrafos y los codicólogos han luchado por identificar los orígenes y la procedencia de estas pieles únicamente a través de fuentes literarias convencionales, las disciplinas de biología y biocodicología ofrecen una visión invaluable. El enfoque integrado utilizado en este estudio no solo enriquece nuestro conocimiento de la producción de manuscritos cistercienses, sino que también destaca los intercambios económicos y culturales más amplios del período medieval.

El estudio ha sido publicado en la revista Royal Society Open Science y puede ser Lea aquí.