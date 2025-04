16 c. Pinturas de pared que se encuentran en Tudor Hunting Lodge – The History Blog

Renovaciones en las cenizas, un tudor de caza de caza en el bosque de Inglewood, cerca de Ivegill, Cumbria, tienen pinturas de pared del siglo XVI descubridas Oculto bajo el viejo trabajo de yeso. Las pinturas de pared cuentan con criaturas fantásticas y motivos foliados dibujados a mano alzada en blanco y negro. Las pinturas sobrevivientes de la pared de Tudor son raras, pero son particularmente raras en el norte de Inglaterra, lo que hace que este ejemplo sea aún más excepcional.

Una pequeña sección de la pintura de la pared se descubrió por primera vez en la década de 1970, pero la renovación reciente del dormitorio principal eliminó el yeso fallido que había cubierto mucho más del trabajo.

Esta es una interpretación mucho más libre y a gran escala del estilo grotesco que antes. Inspirados en los meticulosos frescos de pared de Domus aurea, redescubridos en la década de 1480 y rápidamente asustados entre los artistas del Renacimiento, desde Italia hasta el norte de Europa, el estilo grotesco de la pintura de paredes utilizó una profusión de bestias, deidades, florales, características arquitectónicas, a menudo repetidas en alineaciones verticales. El mural Tudor encontrado en Calverley Old Hall en Leeds en 2021 es un buen ejemplo de eso.

El poeta y maestro Henry Peacham escribió sobre el estilo en este estilo mural en su tratado de arte de 1612 Los gentlemanos ejercen. Se refirió a ella como la forma “Anticke”, una L’Antica en italiano.

La forma es un general, y (como puedo decir) una composición antinatural o desagradable por deleite, de hombres, bestias, pájaros, peces, flores, etc. Sin (como decimos), Rime o Razón, para la mayor variedad que muestra en su invención, cuanto más quiera, pero recordar observar un método o continuación de una misma cosa a lo largo de todo su trabajo sin cambios o alterar.

Puede, si enumera, dibujar boyes desnudos y jugando con sus miles de papel o manchas de burbujas sobre Goates, Eagles, Dolphins & c. Los huesos de una cabeza de carneros colgaban de cuerdas de cuentas y ribandas, sátires, tritones, simios, Cornu-Copia’s, perros yoakt, etc. Dibujando cubos de vaqueros, cerezas y cualquier tipo de arrastre o vinet salvaje después de su propia invención, con mil toyes más inactivos, de modo que en este documento no puede ser demasiado fantástico.