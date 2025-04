Tesoro de plata dacian encontrado en Rumania – The History Blog

A Colección de joyas de plata daciana ha sido descubierto en Breeza, Rumania. El estilo de la joyería los fecha alrededor del siglo I a. C. El descubrimiento es la primera evidencia arqueológica de que había un asentamiento daciano previamente desconocido en el área de Breeza.

There are six pieces in the collection: a circular bar bracelet with slightly widened overlapping ends decorated with vegetal motifs, a matched pair of knot fibulae with an elongated rhomboid plate connecting to the spring, a smaller fibula with four knots, a neck chain decorated with three long, nail-shaped pendants, a belt of alternating rings linking six large oval plates and two small ones, and a rectangular plate engraves con símbolos solares que probablemente formaban parte del cinturón originalmente. Las tres peroné de nudos tienen arcos con bisagras con grandes resortes y son característicos de la cultura de Dacian Lave LA Tène (125-75 a. C.).

Estos eran artículos de lujo que deben haber pertenecido a un miembro de alto rango de la aristocracia daciana. Todos juntos, las joyas pesan 550 gramos y habrían sido un símbolo de la riqueza y el estatus social del propietario. Podrían haber sido enterrados como ofrendas religiosas o para almacenar riqueza portátil durante los tiempos turbulentos.

Los artefactos fueron descubiertos por dos detectores de metales esta primavera e inmediatamente fueron entregados a las autoridades estatales de acuerdo con la ley rumana. Ahora están bajo la custodia del Museo del Condado de Mureș. Los arqueólogos planean explorar el sitio de Find con la esperanza de descubrir los restos de un asentamiento o fortificación dacian que podría ayudar a explicar el entierro de las joyas.