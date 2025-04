La crucifixión monumental de Tintoretto restaurada – The History Blog

Lo monumental Crucifixión por el maestro del renacimiento Jacopo Tintoretto tiene regresó a su antiguo esplendor Después de dos años de restauración. La meticulosa intervención redescubrió el brillo de los colores y los ricos contrastes de la luz y la oscuridad, y ahora que se ha eliminado el andamio, la obra maestra está nuevamente en visión pública.

Se realizó una campaña de diagnóstico no invasiva utilizando fluorescencia LED UV y reflectografía infrarroja (IR) para evaluar la condición de la pintura y estudiar la técnica de Jacopo Tintoretto. Estos resultados guiaron a los conservadores en su trabajo para abordar varios problemas, comenzando con residuos de superficie no originales que distorsionaban los colores y la profundidad de la pintura. La fase de limpieza eliminó el barniz grueso y amarillento, los residuos de pegamento y el polvo compactado, así como los retocos alterados de los tratamientos anteriores. Durante la fase de integración pictórica, las pequeñas pérdidas se llenaron con bolonia gesso y pegamento de piel de conejo, luego se reintegraron con colores de conservación, esmaltes y barnices. Se aplicó un barniz de pulverización protector como un paso de conservación final. Cada fase de conservación, que duró desde marzo de 2023 hasta marzo de 2025, se documentó meticulosamente con fotografía y video de alta resolución.

El lienzo masivo, de más de 16 pies de alto y 40 pies de ancho, fue comisionado por la confraternidad de Scuola Grande Di San Rocco Venecia en 1565, el año en que Tintoretto se convirtió en miembro. Era el punto focal de la Sala dell’albergo, el salón donde se reunieron los funcionarios gobernantes de la organización, cubriendo todo el muro sobre el gran contador donde se sentaban los gobernadores de la Scuola.

La visión de Tintoretto para este enfoque monumental del tema fue increíblemente compleja y dinámica, centrando al Cristo crucificado en medio de una multitud densa, vívida y variada capturada en movimiento activo. Un halo de luz emana del crucifijo, que representa la salvación que este acto promete la humanidad.

La conservación no solo restauró el color y los contrastes originales de Tintoretto, sino que también restauró su reputación, calumniada por Giorgio Vasari.

Maria Agnese Chiari Moretto Wiel, historiador del arte y miembro de la cancillería de la Scuola Grande Di San Rocco: "En el transcurso de estos dos años, he tenido el privilegio de seguir el trabajo casi a diario, compartiendo los desafíos, las opciones y las dificultades que enfrentan los restauradores en el restaurante completo de la legibilidad a un trabajo que representa uno de los maestros