Más que 4.000 fragmentos de pinturas de pared se han recuperado en la excavación de una villa romana del siglo II en el área de Barberes Sud de Villajoyosa, en la costa sureste de España. Los conservadores de Vilamuseu, el Museo Arqueológico de la Ciudad, comienzan a ser desconcertados en el Museo Arqueológico de la Ciudad, pero ya revelan ricas decoraciones de guirnaldas de plantas, aves e imitación de características arquitectónicas como columnas acanaladas con decoración de estucos curvos que le dan a los murales una apariencia 3D.

El trabajo, realizado en un total de 842 m² [9063 square feet]ha permitido a los arqueólogos descubrir parte del plano de planta de la villa, construido durante el reinado del emperador Trajano, con una parte para uso industrial, un patio o aurícula con diferentes habitaciones (probablemente para el uso de los sirvientes) y finalmente un gran espacio al aire libre, porque con grandes columnas, destinadas para el jardín de la casa y rodeado de habitaciones estadísticas, que en el tiempo fueron ricos en el tiempo. Solo quedan los cimientos de esta parte. Las paredes fueron construidas con tierra embrujada (arcilla embrujada), y parecían haberse colapsado dentro de las habitaciones y el patio porqueado. Una de las habitaciones majestuosas conservó todo el colapso de sus paredes, cuya excavación fue una tarea muy completa ya que se conservaron fragmentos de yeso pintado. Cada fragmento o grupo de fragmentos fue consolidado por los propios restauradores de la Compañía y el de Vilamuseu, antes de su extracción, y cada una de las capas de estuco estaba numerada y medidas fotogramétricamente (fotografías no graves y a gran escala) para localizarlas, lo que dará una idea de la composición original.

Construido en una colina con vistas a la playa en lo que es la glamorosa Costa Blanca de España de hoy en día, los orígenes de Villajoyosa se remontan a la Edad de Bronce. En el siglo VII a. C., los fenicios fundaron una colonia allí, la octava conocida en España, como un trampolín en la ruta comercial costera a su colonia de Gadir (Cádiz moderna) en el lado atlántico del Estrecho de Gibraltar.

La población de Celtiberia local llamada City Alon, conocida como Alonis en griego, y tenía un santuario en el sitio desde al menos el siglo IV a. C., pero los fenicios todavía estaban allí, ya que los restos de un sitio industrial cartaginiano que datan del siglo III se encontraron allí. Después de la derrota de Cartago en la Segunda Guerra Púnica (218-210 a. C.), sus territorios en el sur de España cayeron bajo control romano, convirtiéndose en parte de la nueva provincia de Hispania Citerior. Una cohorte romana construyó un fuerte militar allí durante las Guerras de Sertorian en 83 a. C. y controlaron el acceso al puerto marítimo de Alon.

Según Roma, la ciudad prosperó del comercio, gracias a su ubicación en el Mediterráneo y la conexión con las rutas de tierras, y en el 74 AD recibió un estatus privilegiado como municipio por el emperador Vespasiano. La ciudad de la era imperial era grandiosa, con templos monumentales, baños públicos, un nuevo puerto comercial y un distrito comercial asociado, una cantera, un acueducto y numerosas casas de lujo de los países y suburbanos.

La barberos sur Villa era una finca suburbana en la Via Lucentina, el camino que vinculó a Alonis con Lucentum (Alicante moderno). Se descubrió un tramo sobreviviente de la carretera de 28 pies de largo y 14 pies de ancho en 2017 y en 2020 la carretera restaurada se abrió como un museo al aire libre. Bajo los cimientos de la villa arqueólogos encontraron pozos profundos donde se excavó la grava para construir el camino lucentum. Se llenaron cuando se construyó la villa.

Mientras continúa la excavación de la villa, los voluntarios están ayudando a los conservadores a limpiar los fragmentos y ayudan con la consolidación y reconstrucción de los paneles murales en el laboratorio de restauración del museo.