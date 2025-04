La gruta del siglo XVI de Diana en los suntuosos jardines de la Villa d’Este en Tivoli, a una hora en coche de Roma, es reabrir al público después de 50 años de cierre y dos años de meticuloso trabajo de restauración. Funded by iconic Roman fashion brand Fendi, restorers from the Autonomous Institute of Villa Adriana and Villa d’Este (VILLÆ), who maintain the Renaissance estate and Hadrian’s country palace next to it, have brought the crumbling, darkened, moisture-damaged space back from the brink of dilapidation and literally turned the lights back on, showcasing the vivid polychrome wall and ceiling mosaics and reliefs Como fueron cuando primero encantaron a la familia este en 1572.

La Villa d’Este, reconocida por los inmensos y complejos jardines en terrazas con sus fuentes icónicas que rodean a la extraordinaria villa manierista tardía, ha sido incluido como un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 2001. Mitre papal solo para fallar no menos de seis veces. Finalmente se rindió y decidió retirarse a Tivoli. Era un patrón dedicado de las artes y había estado profundamente involucrado en renovaciones y construcción de palacios de este en Ferrara, Roma, Siena y Fontainebleau. También fue el motor principal y el patrón detrás de la restauración de su antiguo vecino, la Villa Adriana, el enorme complejo del Palacio del Country construido por el Emperador Hadriano (117-138 DC).

Ippolito contrató al arquitecto Pirro Ligorio para crear un magnífico castillo con un Giardino delle Meraviglie (Jardín de Marvels) que se convertiría en un modelo para jardines majestuosos en Europa. Los jardines estaban adornados con muchas fuentes, cuencas, cascadas y grutas. Hubo aviones que se activaron cuando los visitantes caminaron por las arcadas y algunos de los primeros autómatas hidráulicos jamás construidos.

Inspirado en las Nymphas de la antigua Grecia y Roma, la Grotto di Diana fue agregada a los jardines entre 1570 y 1572 por Paolo Calandrino. Ubicado en el nivel superior del jardín en la caminata del Cardenal, tiene un diseño de cámara cruciforme con grandes cariátidas en las esquinas de la bóveda cruzada. El área central tiene un nicho contra la pared con un falso telón de fondo rocoso natural y una fuente. Tres brazos de la cruz presentan techos abovedados de barril, relieves de Bas y otra fuente, y el tercer brazo conduce a una logia que mira sobre las colinas con una vista perfecta de Roma en la distancia.

El interior de la gruta está decorado con mosaicos policromados hechos de una variedad de materiales (estuco, fragmentos de concha, esmaltes, teseras de pasta de vidrio, majólica glaseada, piedras semipreciosas) que crean textura y movimiento en el reflejo de la luz. Los techos abovedados cuentan con motivos marinos y los mosaicos de la pared presentan escenas de las metamorfosis de Ovidio. Los pisos tienen baldosas de terracota marrones en la logia, y coloridas baldosas de terracota glaseadas con los emblemas de la heráldica de la familia este, incluidos lirios, águilas y manzanas.

La restauración de la gruta comenzó en 2023. Los conservadores de Villæ encontraron piezas faltantes de las esculturas y relieves, pérdida de mortero, soportes de metales oxidados y mosaicos y azulejos que se deterioran rápidamente, erosionados por humedad y viento. La restauración se centró en la intervención más conservadora, utilizando materiales y técnicas auténticas siempre que sea posible, al tiempo que incorpora elementos modernos cuando es necesario: un panel de vidrio protector agregado a la logia con vista de Roma, un nuevo sistema de iluminación que subraya los colores y texturas extraordinarios del Nymphaeum, una nueva pasarela para una mayor accesibilidad.

La gruta di Diana reabría oficialmente al público el 6 de mayo.