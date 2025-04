Ford Woody Car encontrado en el naufragio de USS Yorktown – The History Blog

Una exploración de vehículos operado a distancia del naufragio del USS Yorktownun portaaviones de la Marina de los EE. UU. Hundido en la batalla de Midway, ha encontrado un 1940-41 Ford Automobile en la cubierta del hangar de popa. Esto es notable por varias razones, en primer lugar que no fue arrojado por la borda en los intentos de la tripulación de salvar el barco después de que fue desactivado por un ataque de torpedos en el primer día de la batalla, el 4 de junio de 1942. Además, los vehículos de motor no se mantuvieron a bordo a bordo de los barcos en el mar, especialmente los que se dirigieron a la batalla. Además, este era un modelo civil de Woody Ford Super Deluxe con todas las funciones, no el modelo militar reducido de este Ford Wagon, denominado C11, que esperaría ver en uso militar activo.

Comisionado en 1937, el USS Yorktown Había recibido un gran daño solo un mes antes de la mitad de la batalla del Mar de Coral, tanto que la Armada japonesa lo había contado como perdido, pero fue reparado para los estándares listos para la batalla en solo 72 horas en el astillero de Pear Harbour Naval. Jugó un papel vital en Midway. Sus aviones fueron los primeros en la exploración aérea de la flota japonesa, y una vez que la batalla fue comprometida y fue bombardeada, su tripulación reparó el daño tan rápido que los volantes japoneses pensaron que era un barco diferente, por lo que cuando fue golpeado nuevamente con dos torpedos y paralizado, el japonés pensó que solo había un portador de aviones estadounidense en funcionamiento cuando de hecho había dos. Las fuerzas japonesas no estaban preparadas para la fuerza del contraataque estadounidense y se perdieron. Al final de la batalla, los Estados Unidos solo habían perdido el Yorktown de sus tres transportistas. Japón perdió los cuatro transportistas, y la Armada japonesa nunca se recuperó.

Después de la huelga de torpedos del 4 de junio, Yorktown se quedó sin energía y una lista severa de 23 grados a Port, pero aún se creía que era rescatable y la tripulación hizo todo lo posible para contrarrestar la lista y mantenerla flotando. El 6 de junio, el transportista fue torpedeado por un submarino japonés y esta vez no hubo rescatado. La tripulación fue evacuada y el barco se hundió el 7 de junio de 1942. Cuarenta hombres se perdieron; 2,270 sobrevivieron.

El naufragio fue descubierto en 1998 por el explorador de aguas profundas, el Dr. Robert Ballard, co-líder de la expedición que había encontrado el naufragio del Titanic en 1985. Encontrado a una profundidad de 16,650 pies (tres millas, una milla más profunda que Titanic), Yorktown estaba en posición vertical y en excelentes condiciones, con baterías antiaéreas aún elevadas y acero brillante. Varias exploraciones del Yorktown El naufragio de National Geographic Society y la Marina de los EE. UU. Siguió.

Desde 2006, el atolón Midway es parte del Monumento Nacional Marino Papahānaumokuākea, uno de los entornos protegidos más grandes del mundo que es rico en restos arqueológicos preeuropeos, la vida marina y la importancia cultural nativa tradicional hawaiana. Papahānaumokuākea es administrada por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, y en 2024, la exploración del océano de NOAA comenzó a realizar expediciones de mapeo de sonar del monumento en su barco Explorador de Okeanos. Su misión era mapear aguas inexploradas de más de 656 pies, y en tres expediciones, el equipo mapeó 52,774 millas cuadradas extraordinarias.

Esta primavera, las operaciones de mapeo se reanudaron, agregando inmersiones de vehículos operados de forma remota (ROV) al escaneo de sonar. Los días 19 y 20 de abril, el Explorador de Okeanos El equipo exploró el naufragio del USS Yorktown. La cámara del ROV pudo capturar por primera vez el mural de 42 por 12 pies pintados a mano, “Una tabla de los cruceros del USS Yorktown“En uno de los ejes de los ascensores. Mientras que el mural nunca antes había sido fotografiado, su existencia era bien conocida.

El automóvil, por otro lado, fue una completa sorpresa.

Durante la inmersión del 19 de abril, notamos un débil débil de un automóvil mientras miramos hacia la cubierta del hangar de popa desde el lado del puerto del USS Yorktown. El equipo a bordo Explorador de Okeanos y los contribuyentes en tierra analizaron las características de diagnóstico del vehículo observadas durante el seguimiento del 20 de abril, identificaron tentativamente el automóvil como un Ford Super Deluxe ‘Woody’ de 1940-41 en negro. Con el “Servicio de buques ___ Armada” escrito en parte de su placa delantera, este automóvil se plantea que se ha utilizado para el almirante Frank Jack Fletcher, el Capitán Elliott Buckmaster u otro equipo de barco mientras USS Yorktown estaba haciendo negocios en puertos extranjeros. ¿Por qué, sin embargo, el auto permaneció guardado en la cubierta del hangar después de un breve período de reparación de 48 horas en Pearl Harbor, cuando los oficiales del barco sabían que se dirigía a la batalla de Midway? Durante los valientes esfuerzos a la derecha YorktownLa lista, ¿por qué tampoco se destrozó este auto como las armas antiaéreas y el avión? ¿Este automóvil tenía alguna importancia particular a la tripulación y los oficiales que esperaban que pudiera ser salvado?

Mi voto es el almirante trasero Fletcher, solo porque a quien amaba tanto este auto tuvo que ser muy alto para asegurar el precioso espacio del hangar en primer lugar, para mantenerlo allí incluso en la batalla y luego para priorizarlo sobre aviones y artillería en la lucha para salvar a un portaaviones completo.

Aquí está Un hermoso ejemplo de un Ford Super Deluxe Woody de 1941 en una condición prístina sin restaurar para dar una idea de cómo se veía cuando conducía el almirante trasero ().