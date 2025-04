Sarcófago de guirnalda encontrado en Stratonikeia – The History Blog

Las excavaciones en la antigua ciudad de Stratonikeia en el suroeste de Turquía han descubierto un Sarcófago ornamentado tallado con guirnaldas en alto alivio. En una ciudad rica en sarcófagos romanos, este es el mejor ejemplo de decoración de guirnaldas y uno de los sarcófagos mejor conservados que se encuentran allí.

[Professor Bilal Sogut, head of the Stratonikeia and Lagina Excavation Team,] emphasized the liveliness of the figures surrounding the sarcophagus, explaining, “The richness, grandeur and opulence of the era from nearly 2,000 years ago can still be seen here. The plants, particularly the garlands, are beautifully and intricately crafted. The ram heads at the corners, along with the pine cones, vine, olive leaves, grapes, pomegranates and poppies depicted around them, all reflect the wealth and Magnificencia del período.