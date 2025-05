La Universidad de Leeds ha digitalizado Un manuscrito del siglo XVI que es el primer libro inglés conocido sobre queso. De hecho, es probablemente el primer tratado en inglés en un solo alimento de cualquier tipo. El escaneos de alta resolución del volumen y un mucho más legible transcripción de PDF Ahora están disponibles en el sitio web de la universidad para que los lectores modernos lo disfruten.

El “Pamflyt compilado de queso, contiene las diferencias, la naturaleza, las cualidades y las buenas, de lo mismo” fue escrito en la década de 1580, pero era de propiedad privada durante siglos y completamente desconocido e inédito cuando surgió en una subasta de mayo de 2023. Se vendió por £ 45,000 ($ 60,000), adquirido por la Universidad de Leeds Gracias a una subvención de los amigos sin fines de lucro de las bibliotecas de la nación. El “Pamflyt” se unió a la extensa colección de manuscritos de cocina de la biblioteca de la Universidad y libros impresos sobre comida.

El libro fue escrito a mano en 112 páginas de vitela con un león de estampado dorado rampante en el centro de las cubiertas delanteras y traseras. El león es probablemente una referencia heráldica a la familia Fisher, ya que la hoja de volante delantera contiene una nota firmada por “CLE[ment] Fyssher “, miembro del Parlamento de Great Packington, Warwickshire, pidiéndole a un amigo que se le devuelva el libro después de la lectura. El nombre de” Walter Bailei “, Profesor de Medicina de Regius en Oxford y uno de los médicos de la reina Isabel I, aparece en la última página. El tercer nombre que aparece en el libro está” ed]Willughbi “en la cabecera de Flyleak. Familia de parlamentarios de Bore Place, Kent.

Se desconoce ya sea que ellos o cualquier otra persona escrito por el libro sea desconocido, pero Willoughby parece ser el candidato más probable de los tres debido a una mención en el libro de la aldea de Kingsnorth, cerca de Ashford en Kent como un centro de creación de queso. Kingsnorth no tenía reputación por los quesos, tampoco el condado de Kent para el caso, por lo que esto sugiere que el autor tenía un conocimiento especializado especial del área. Por otro lado, el trabajo hace referencia repetidamente a Galen, el médico griego del siglo III cuyos escritos sobre anatomía y medicina basadas en la teoría de los cuatro humores fueron la base del pensamiento médico occidental hasta bien entrado en el siglo XVII. Como médico, Bayley estaba muy bien versado en los escritos de Galen y dejó dos de sus obras a Oxford en su testamento. El tratado también aborda los usos medicinales del queso, incluida una receta repugnante de Galen que pide manchar queso rancio y grasa de tocino en las articulaciones hinchadas de un paciente de gota para que la piel se rompa y los líquidos que causan la hinchazón se agotan.

La elegante Secretaria del Manuscrito fue transcribida por Ruth Bramley, uno de los 200 historiadores vivos en la casa señorial del siglo XVI de Kentwell Hall que recrean las funciones y eventos de la mansión Tudor, creando eventos históricos inmersivos para que los visitantes la experiencia. Ella es una ruleta y tejedora, pero se ha vuelto experta en leer la escritura a mano de 500 años en el curso de su trabajo. Otro de los historiadores vivos de Kentwell Hall tiene una visión única del tratado gracias a su experiencia práctica en la fabricación de queso Tudor.

[Bramley’s] El colega Tamsin Bacchus, que trabaja en la lechería de Tudor en Kentwell, comenta: “Lo que calentó mi corazón hacia el autor de Pamflyt es que cuando encuentra ideas contradictorias entre sus fuentes aprendidas, él recurre a sus contemporáneos que realmente conocen el trabajo: le preguntó diligentemente a Countrey Folke, que tienen experiencia en el ceño, y se establecen el argumento por él.

“The debate about whether one can eat cheese on certain religious fasting days because of the animal element in the rennet feels surprisingly modern. An alternative suggested was to use fish guts to curdle the milk! It’s also reassuring to find written down what we know from our actual practice in the Kentwell Dairy: that to make a really hard cheese to keep indefinitely (‘Suffolk Thump’) you skim off all the cream. He’s a bit scathing about it, though, calling it “El peor tipo de queso, según nuestro proverbe inglés, el éxito es el queso malo cuando la mantequilla se ha ido al mercado”.