Arando la Gran Bretaña de la posguerra | Historia hoy

PAGGran Bretaña dependía de alimentos importados; En 1938, el 70 por ciento del valor en efectivo de los alimentos consumidos en Gran Bretaña procedía del extranjero. Para los planificadores del Ministerio de Agricultura la solución era clara y se lanzó una campaña para convertir los pastizales en tierras cultivables. Esto dio lugar a la intensificación de la agricultura y anunció cambios fundamentales y de gran alcance en la forma en que se utilizaba la tierra.

Gran Bretaña tenía un compromiso de larga data con el libre comercio que permitía importar productos agrícolas como cereales, carne, queso y mantequilla. Tras el surgimiento de la competencia extranjera, que dio lugar a importaciones baratas y malas cosechas en la década de 1870, la respuesta predominante fue pasar de la agricultura mixta a métodos de producción ganadera pastoril con bajos insumos («cría de perros y palos») en Inglaterra y Gales. En la década de 1930, la productividad de los pastizales, aproximadamente un tercio de los cuales se cortaba para heno cada año, estaba, en el mejor de los casos, estancada. Ante una oferta abundante de alimentos importados a bajo precio, había pocos incentivos para gestionar los pastizales.

Esto generó preocupación en varios sectores oficiales. El más influyente fue George Stapledon, bajo cuyo enérgico liderazgo la Estación Galesa de Fitomejoramiento de la University College Wales (ahora Universidad de Aberystwyth) se había convertido en uno de los establecimientos de investigación más prestigiosos del mundo. En 1938, Stapledon, junto con William Davies, jefe de agronomía de pastizales, publicó un estudio exhaustivo de los pastizales de Inglaterra y Gales que mostraba que lo que clasificaban como pastizales de primer nivel, que contenían un 30 por ciento o más de raigrás perenne, sólo representaban 251.000 acres. Esto representaba menos del 1,6 por ciento de la superficie total de pastos permanentes en Inglaterra y Gales. En cambio, más del 60 por ciento del total de los pastizales se consideraba de cuarta categoría, dominado por agrostis y otras gramíneas de bajo rendimiento. Estas especies, debido a su bajo valor nutritivo, eran más adecuadas para criar ganado que para engordarlo.

La creciente amenaza de otra guerra europea obligó al gobierno a idear medidas para aumentar la producción nacional de alimentos. La tierra cultivable producía considerablemente más calorías por acre que los pastizales, por lo que en 1939 introdujeron una subvención de 2 libras esterlinas por acre para alentar a los agricultores a arar tierras que habían sido pastos y restaurarlas a una rotación cultivable. Según Stapledon, “la subvención de 2 libras esterlinas va a hacer historia en la agricultura por sus implicaciones y resultados finales”. Fue, sugirió, “la decisión más importante… jamás tomada por un Ministro de Agricultura”. Actuó como un incentivo financiero muy atractivo para los agricultores: era el doble del coste del arado.

Según la historia oficial compilada por KAH Murray en 1954, la campaña de producción de alimentos durante la guerra constituyó una historia de éxito rotundo, que fue mucho más allá de las estimaciones de los planificadores de antes de la guerra. Como señaló el Ministerio de Alimentación en 1946: “En 1944, en comparación con la producción de antes de la guerra, se había producido un aumento del 90 por ciento en el trigo, del 87 por ciento en las patatas, del 45 por ciento en las hortalizas y del 19 por ciento en la remolacha azucarera”. En apenas cinco años, la superficie de tierra cultivable en Inglaterra y Gales había aumentado de menos de 12 millones de acres a más de 16 millones, una transformación sin paralelo en los anales de la historia agraria. Estableció un patrón de agricultura productivista con altos insumos que continuó durante todo el período de posguerra.

Una familia de Essex trabaja en el cultivo de remolacha azucarera, abril de 1943. Biblioteca del Congreso. Dominio público.

Sin embargo, la campaña de arado en tiempos de guerra a menudo resultó en la conversión de pastos y praderas de flores silvestres ecológicamente diversos. Cuando las praderas de flores silvestres desaparecen, también desaparecen los polinizadores, así como otros insectos y animales, como erizos, pájaros y murciélagos. Como concluyó rápidamente el Comité Selecto de Gasto Nacional en 1941: “El sistema era… poco científico y conducía al error, si no a la injusticia… se aró tierra que no debería haber sido arada”. Agregaron: “La concentración en arar tierras frescas llevó al descuido de medidas para la muy necesaria mejora de los cultivos y pastos existentes”.

Sin embargo, tras el fin de las hostilidades militares en 1945, se consideró imperativo que continuara el apoyo estatal al sector agrícola. La destrucción de la Segunda Guerra Mundial significó que en 1947 la producción mundial de alimentos estaba un cuatro por ciento por debajo de sus niveles anteriores a la guerra y Gran Bretaña se encontraba en una posición financieramente precaria. Las importaciones eran sólo el 60 por ciento de sus niveles anteriores a la guerra y las exportaciones habían disminuido al 30 por ciento, limitadas por la escasez de transporte y la necesidad de priorizar la producción para el frente interno. A finales de 1945 se había liquidado una cuarta parte de la riqueza del país antes de la guerra para lograr la victoria.

El avance más significativo de la posguerra fue la Ley de Agricultura de 1947. Su objetivo declarado era promover el desarrollo de una agricultura “estable y eficiente” mediante la provisión de precios garantizados y mercados asegurados para aumentar una vez más la producción. La legislación comprometía al gobierno a realizar una revisión anual de los precios del trigo, la avena, la cebada, el centeno, las patatas, la remolacha azucarera, el ganado vacuno, las ovejas, la leche, los huevos y los productos de lana, que representaban aproximadamente el 80 por ciento de la producción agrícola bruta. La revisión de los precios, destinada a garantizar que los precios pudieran realinearse en función de los aumentos en el costo de producción, debía ser realizada cada mes de febrero por el Ministerio de Agricultura y Pesca (MAF) en consulta con representantes de los productores de la industria agrícola, a saber, la Unión Nacional de Agricultores. El sistema favorecía a los productores a expensas de los consumidores.

Los beneficios de esta legislación eran evidentes para los agricultores en tiempos de paz, que se beneficiaban de precios garantizados para sus productos. Sin embargo, no fue tan generoso como podría parecer y todavía se esperaba que los agricultores mejoraran la eficiencia y la productividad en su forma de cultivar. Este marco de apoyo gubernamental, en el que los agricultores eran recompensados ​​por la cantidad de alimentos que producían en contraposición al impacto ecológico y ambiental de la forma en que se gestionaba la tierra, prevaleció hasta el ingreso de Gran Bretaña a la Comunidad Económica Europea –y la adopción de su política agrícola común– en los años 1970.

El enfoque en la agricultura productivista promovió una mayor conversión de pastizales –incluidos prados de flores silvestres– para cultivos herbáceos. Entre 1945 y 1965, el volumen de la producción agrícola aumentó en promedio un 2,8 por ciento cada año. A principios de la década de 1970, los rendimientos de los cultivos herbáceos prácticamente se habían triplicado, junto con los correspondientes aumentos significativos en la productividad ganadera.

La campaña de producción de alimentos dirigida por el Estado durante la Segunda Guerra Mundial constituye un punto crucial en la transformación de la agricultura británica. Las directivas en tiempos de guerra fueron una respuesta pragmática a la necesidad de aumentar la producción de alimentos y la escasez inmediata de alimentos en la posguerra llevó a la consagración de estas políticas, pero con poca atención dedicada a las contradicciones inherentes entre la agricultura productivista con altos insumos y el mantenimiento de la diversidad de la flora y la fauna. Desde la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña ha perdido el 93 por ciento de sus praderas de flores silvestres.

Juan Martín Es profesor invitado de Historia Agraria en el Museo de la Vida Rural Inglesa de la Universidad de Reading.