Casco medieval único encontrado en Georgia – The History Blog

A casco medieval único y camisa de cota de malla han sido descubiertos en la histórica fortaleza de Rustavi, en el centro de Georgia. El casco y la cota de malla datan de los siglos IX o X, y el casco es el único de este período jamás descubierto en Transcaucasia.

Ubicada a unas 15 millas al sureste de Tbilisi, Rustavi fue una de las primeras ciudades del reino georgiano de Iveria, también conocido como Iberia caucásica. La fortaleza fue construida en una colina con vistas al río Kura a partir del siglo V. Fue reconstruido en tres fases a lo largo de la Edad Media y se han encontrado rastros de fuego y batalla, incluidos restos de madera carbonizada.

El casco y la cota de malla fueron descubiertos uno cerca del otro en la Sala VI de la fortaleza. En la excavación intensiva de la Sala VI también se encontraron numerosos vasijas, cántaros, cántaros y cuencos de cerámica vidriada.

Los expertos sugieren que la armadura pudo haber pertenecido a un soldado de élite o a un comandante estacionado en Rustavi. El casco de hierro, que presenta una placa de boca desmontable, refleja una artesanía y un diseño avanzados, posiblemente influenciados por modelos bizantinos o persas. La cota de malla, compuesta por miles de anillos de hierro entrelazados, se encuentra en condiciones excepcionales considerando el suelo húmedo de la zona. El descubrimiento también ayuda a llenar un vacío importante en el registro arqueológico. Muy pocos ejemplos de armaduras medievales tempranas sobreviven en el Cáucaso, y ninguno ha sido documentado con este nivel de exhaustividad. El hallazgo proporciona evidencia material directa de cómo evolucionó la tecnología bélica durante los siglos de formación de los estados feudales de Georgia, una era marcada por interacciones árabes, bizantinas y locales. Actualmente, los arqueólogos están realizando análisis metalúrgicos para determinar la composición de la aleación y las técnicas de fabricación. Las primeras observaciones indican que los artículos pueden haber sido producidos localmente, lo que demuestra que los armeros georgianos de la época poseían altas habilidades técnicas comparables a las de sus homólogos regionales.

La excavación de la fortaleza comenzó en julio, parte del proyecto arqueológico más grande en la historia de la ciudad que también abre el trabajo de campo a cualquier estudiante de 12º grado que desee participar en la exploración del pasado de Rustavi. Más de 100 jóvenes se ofrecieron como voluntarios para unirse a la investigación arqueológica este año, y en total han participado más de 500. Se han realizado importantes descubrimientos, incluidas tumbas de la Edad del Bronce Medio desenterradas en 2020 que datan de los siglos XVIII y XIX a. C., lo que demuestra que Rustavi se colonizó al menos cuatro o cinco siglos antes de lo que se sabía anteriormente.

La ciudad planea convertir la fortaleza en un museo al aire libre donde los visitantes puedan ver las excavaciones en curso y aprender sobre la historia y la prehistoria del sitio. La armadura y el casco se encuentran actualmente en conservación. Cuando estén limpios y estables, se exhibirán en el Museo Rustavi.