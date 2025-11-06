El misticismo práctico de Evelyn Underhill

IEn la historia popular, hay pocos temas más desafiantes que las creencias religiosas y sobrenaturales del pasado. Incluso el historiador o lector de historia moderno de mente más abierta puede tener dificultades cuando intentamos relacionarnos con mundos de pensamiento desconocidos o culturas donde se sentía que las realidades sobrenaturales impregnaban la vida diaria de maneras que ahora no nos resultan familiares.

Este año se cumple el 150 aniversario del nacimiento de una escritora que buscó interpretar para su propio tiempo una forma de espiritualidad que puede resultar especialmente difícil de comprender para una audiencia occidental moderna. Evelyn Underhill, nacida el 6 de diciembre de 1875, desempeñó un papel influyente al presentar a los lectores obras clave de la experiencia mística y visionaria medieval y moderna.

Underhill fue autora de numerosos libros populares sobre la vida espiritual, siendo su obra más famosa Misticismo (1911). Llegó a estos temas a través de una temprana atracción por el espiritismo, la magia ritual y lo oculto (algo común en los círculos intelectuales en los años cercanos a la Primera Guerra Mundial), aunque más tarde se convirtió en una cristiana comprometida. No obstante, su trabajo refleja una perspectiva amplia. Su gama de intereses abarcaba una amplia perspectiva europea (tanto de místicos alemanes, italianos y españoles como de habla inglesa) y también miraba más allá, hacia escritores islámicos e hindúes. Claros y accesibles, con una frase vivaz, sus libros ofrecieron una nueva perspectiva sobre la espiritualidad a una Gran Bretaña profundamente sacudida por el horror de la guerra.

Aunque no era un académico profesional, el enfoque de Underhill fue minucioso y erudito. Sus ediciones de dos importantes obras en inglés medio, La nube del desconocimiento y Walter Hilton Escala de perfecciónfueron textos estándar durante muchos años. Dio conferencias y dirigió retiros en un área donde todavía era muy inusual que las mujeres lo hicieran: en 1922 se convirtió en la primera mujer (en los 700 años de historia de la universidad) en ser invitada a dar una conferencia sobre teología en Oxford.

Placa azul para Evelyn Underhill en 50 Campden Hill Square, Londres. Spudgun67 (CC SA 4.0).

Sus libros ayudaron a popularizar la obra de escritores como Hildegarda de Bingen y Julián de Norwich, hoy entre las figuras más conocidas y respetadas de la Edad Media, pero a principios del siglo XX lejos de los autores canónicos en los que se han convertido desde entonces; La erudición estaba en sus primeras etapas y aún se estaban descubriendo nuevos manuscritos. (El ‘Texto Breve’ del libro de Julián Revelaciones sólo salió a la luz en 1910.)

No era inusual que textos de este tipo –especialmente los de autoras femeninas– fueran descartados como fanáticos o sentimentales, productos de una cultura religiosa que para el público británico parecía demasiado católica, demasiado extranjera. En comparación con algunos de sus contemporáneos, el enfoque de Underhill es un soplo de aire fresco. Los trata con gran simpatía e imaginación: era importante, escribió, abordar a los personajes históricos como individuos vivos, no como “especímenes disecados exhibidos sobre un fondo plano tapizado, más o menos pintoresco, pero siempre pensados ​​en oposición al espesor concreto del mundo moderno”.

Trató de lograr un equilibrio entre comprender a estos escritores dentro de su contexto y explorar experiencias espirituales que consideraba transculturales. Aunque la posterior explosión de erudición sobre estos textos debe matizar algunas de sus interpretaciones, todavía hay mucho valor en su estilo refrescante y franco. Trabajó para traducir al idioma de su época las expresiones de un anhelo que creía eterno. Aquí hay un pasaje característico de su libro de 1914. Misticismo prácticono destinado a especialistas religiosos sino, como explica su entrañable subtítulo, ‘Para gente normal’:

La eternidad está con nosotros, invitando perpetuamente a nuestra contemplación, pero estamos demasiado asustados, perezosos y desconfiados para responder… El proceso implica una verdadera limpieza general del alma, un cambio y reordenamiento de nuestro mobiliario mental, una amplia apertura de las ventanas cerradas, para que las notas de los pájaros silvestres más allá de nuestro jardín puedan llegar a nosotros completamente cargadas de asombro y frescura, y ahogar con su música el ruido del gramófono interior.

“El ruido del gramófono” es el lenguaje de 1914; Los escritores medievales habrían hablado más bien de resistir la “dispersión” de la mente a través de lo que Walter Hilton llama el “strobillynge”. [disturbance] de las ocupaciones mundanas”. Hoy hablaríamos de las distracciones de las redes sociales y del atractivo del doomscrolling. Pero la música de los pájaros salvajes se puede escuchar en cualquier lugar y momento.

Eleanor Parker Es profesor de literatura inglesa medieval en el Brasenose College de Oxford.