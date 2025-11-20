El problema de las pensiones británicas

IEn mayo de 2025, Keir Starmer, un primer ministro con una de las mayorías más grandes de la historia, dio marcha atrás en sus propuestas de poner a prueba el subsidio de combustible para el invierno que se paga a los pensionados todos los años desde 1997. Había buenos argumentos a favor de la reforma. Las finanzas públicas están bajo presión y, en ausencia de un rápido crecimiento económico o aumentos de impuestos a las personas en edad de trabajar, el gobierno necesitaba hacer recortes en alguna parte. Seguramente algunas de las personas más acomodadas de la sociedad, cuando los ingresos se ajustan a los costos de la vivienda, ¿podrían aceptar que el gobierno no tuviera que contribuir a sus facturas de calefacción? Sin embargo, según las encuestas de YouGov, los pensionistas –casi el 20 por ciento de la población–, así como la mayoría del público en general, no lo harían. La política británica parece incapaz de afrontar uno de sus mayores desafíos. Estas preocupaciones no son nada nuevo. La financiación de la vejez ha sido el problema más importante para el Estado de bienestar desde sus inicios.

Esto estaba claro en 1942. El economista William Beveridge, a quien se le había encargado escribir un informe que ahora se considera el modelo para el Estado de bienestar moderno, advirtió a los parlamentarios que mejorar el plan de pensiones estatal existente, que proporcionaba pensiones a los hombres que habían trabajado en ocupaciones aseguradas y a sus esposas después de los 65 años, y para todos los mayores de 70 años, iba a requerir algunas decisiones difíciles. Beveridge recomendó introducir un nuevo plan de pensiones universal para mayores de 65 años, que comenzaría con una tasa baja y aumentaría gradualmente a lo largo de 20 años a medida que los trabajadores acumularan un excedente de contribuciones que pagarían su jubilación. Jim Griffiths, ministro laborista de Seguro Nacional, pensaba de otra manera. “Los hombres y mujeres que ya se habían jubilado habían tenido una vida dura”, afirmó. ‘En su juventud habían sido atrapados por la guerra de 1914, en la mediana edad habían experimentado las indignidades de la depresión y en 1940 se habían mantenido firmes como una roca en la hora de prueba de la nación. Ellos… no deberían esperar veinte años. Las pensiones completas se pagaron inmediatamente pero, dadas las implicaciones de costos, se fijaron por debajo del nivel de subsistencia.

Atrapado en una trampa

Un Estado de bienestar que incluía una prestación tan exigua fue una característica clave de las décadas posteriores a 1945. En general, se creía que la pobreza sólo existía en un pequeño número de circunstancias excepcionales porque el sistema de seguridad social de la posguerra impedía que se extendiera más. Sin embargo, era notable que los políticos de todas las tendencias estuvieran dispuestos a admitir que los jubilados no estaban entre aquellos que “nunca habían tenido tan buena situación”, como lo expresó el primer ministro conservador Harold Macmillan a finales de los años cincuenta. La razón de las dificultades de los pensionistas era bastante clara. Gran Bretaña albergaba a más personas mayores, tanto en términos relativos como absolutos, que nunca antes: la proporción de hombres mayores de 65 años y mujeres mayores de 60 años aumentó del 6,2 por ciento al 13,5 por ciento de la población durante la primera mitad del siglo; Se esperaba que a finales de la década de 1950 reclamaran pensiones 1,4 millones más que cuando se inició el plan una década antes. El Tesoro quería mantener bajos los costes, pero el resultado no satisfizo a nadie. Un número cada vez mayor de pensionistas eran tan pobres que tuvieron que acudir con la gorra en la mano a la Junta de Asistencia Nacional (NAB), el organismo que distribuía prestaciones sujetas a verificación de recursos a las personas que caían al margen del plan de seguridad nacional; dos tercios de los más de 1,5 millones de solicitantes de la NAB eran pensionados a finales de los años cincuenta. Pero muchos también se preguntaron si el plan de pensiones estatal era demasiado caro para sostenerlo. Sir Thomas Phillips, a quien los conservadores designaron para presidir el Comité sobre los Problemas Económicos y Financieros de la Provisión para la Vejez en 1952, pensó que era imposible calcular una pensión que fuera suficiente para vivir y aceptable para el Tesoro. Sostuvo que la edad de jubilación debería elevarse hasta los 70 años para reducir los costes.

Los políticos quedaron atrapados. La recomendación de Phillips tendría consecuencias electorales que ningún gobierno desearía. Pero, ¿cómo introducir más dinero en el sistema? Una parte importante del atractivo de Beveridge era el igualitarismo: todos pagaban las mismas contribuciones a tanto alzado y tenían derecho a los mismos beneficios. La consecuencia, sin embargo, fue que todo quedó sujeto a lo que podían permitirse los trabajadores peor pagados. Por lo tanto, los políticos recurrieron a alentar el crecimiento de las pensiones ocupacionales para compensar las fallas del sistema estatal. Sin embargo, esto crearía, como lo expresó Richard Titmuss, un estudioso pionero de la política social, a mediados de la década de 1950, “dos naciones envejecidas”: aquellas con acceso a una pensión ocupacional o privada, que pudieron vivir una vida cómoda, y aquellas que dependían de la pensión estatal, que todos sabían que era insuficiente.

Harold Wilson visitando una casa de retiro en Washington, condado de Durham, c.1960. Museos del Noreste. Dominio público.

Medio sueldo

Un grupo influyente dentro del Partido Laborista, ahora en la oposición después de haber perdido el poder en 1951, pensaba que la suerte de su partido, así como la del país, dependía de la modernización del Estado de bienestar. Personas como Richard Crossman, miembro del Comité Ejecutivo Nacional del partido gobernante que realizó un informe sobre servicios sociales, recurrieron a académicos, muchos de ellos de la Escuela de Economía de Londres, para diseñar nuevas políticas radicales. En 1957, el Partido Laborista anunció la ‘Jubilación Nacional’: un plan de pensiones relacionado con los ingresos que exigía contribuciones proporcionales a los ingresos y pagaba prestaciones basadas en los ingresos de toda la vida. Mecanismos sutiles de redistribución mejorarían la situación de los pensionados más pobres. El Partido Laborista promocionó el plan como si ofreciera “medio salario al jubilarse” e imprimió 52.000 copias de un folleto que lo describía, que se agotó en un año.

Sin embargo, nada parecido a este sueño se hizo realidad. Una razón fue el precedente que la política podría sentar. Pocos políticos tenían el valor para una revisión completa de la seguridad social en aspectos relacionados con los ingresos, algo que pensaban que sería necesario si se implementara algo parecido a la jubilación nacional. Sin embargo, fueron más importantes las tendencias ideológicas de los gobiernos conservadores de los años cincuenta. En contra de cualquier mayor expansión del Estado de bienestar y preocupados por las implicaciones para la industria de las pensiones privadas, cuyos servicios preferían, los conservadores aprovecharon alegremente una serie de pequeños errores en los cálculos laboristas, como incluir los ingresos obtenidos de las contribuciones de Irlanda del Norte pero no las pensiones que luego se pagarían allí. Sin embargo, el atractivo electoral de las propuestas laboristas era obvio, lo que llevó a los conservadores a anunciar inmediatamente su propia adición a la pensión estatal relacionada con los ingresos, aunque fuera la más pálida de las pálidas imitaciones, en las que el valor de los derechos adicionales no lograba seguir el ritmo de la inflación, lo que ilustra que la intención era recaudar más dinero, en lugar de mejorar los beneficios.

El Partido Laborista ciertamente tenía la intención de abordar los peores elementos de la provisión estatal para la vejez cuando Harold Wilson llegó a Downing Street en 1964. Pero cualquier cosa que no fuera mejoras incrementales de los beneficios existentes desapareció rápidamente de la agenda. Un pariente muy lejano de la jubilación nacional, el Plan Estatal de Pensiones Relacionadas con los Ingresos fue finalmente adoptado a finales de los años 1970. El hecho de que fuera una versión muy diluida de propuestas que habían existido durante 20 años sólo subrayaba que una reforma genuinamente de largo alcance a menudo estaba fuera del alcance tanto de los laboristas como de los conservadores.

Revisión

Nunca ha habido una razón para no perseguir ideas ambiciosas en estas áreas; El mal diseño de políticas, la conveniencia política y la incapacidad de elevar objetivos distintos del ahorro de costos han influido en ello. Quizás la cuestión más importante, sin embargo, es que los problemas no han permanecido estáticos. Si las cinco décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial estuvieron dominadas por la incapacidad de satisfacer las necesidades de los pensionados, en los siguientes 20 años los políticos no lograron afrontar el hecho de que mejorar significativamente la generosidad del apoyo estatal a la vejez, sin abordar los mecanismos subyacentes que lo financiaban, estaba consumiendo niveles insostenibles de recursos. El vértice de este problema es el “triple bloqueo”, que garantiza que las pensiones estatales aumenten cada año hasta el nivel más alto de inflación, los ingresos anuales promedio o el 2 por ciento. La pobreza de los pensionados sigue siendo un problema grave, pero cuando Gordon Brown, el Ministro de Hacienda laborista, introdujo el subsidio de combustible para el invierno en 1997, los pensionados eran el grupo demográfico más pobre de Gran Bretaña; 25 años después están entre los más ricos.

¿Contiene la historia alguna lección para pensar en los problemas de reformar el Estado de bienestar o, de hecho, implementar cambios en otros lugares? La dependencia de la trayectoria inherente a la toma de decisiones políticas es claramente importante. Aunque estamos muy lejos de la década de 1940, nuestros acuerdos actuales son un claro descendiente del plan de Beveridge, sobre todo en la continua referencia de muchos pensionados a haber “pagado” durante su vida laboral. En este sentido, como observó recientemente Andrew Marr, la pensión estatal es prácticamente la única parte de nuestro sistema de seguridad social que mantiene un vínculo con el antiguo principio contributivo, lo que significa que pocos políticos están preparados o tienen el capital político necesario para reformarlo.

También podríamos inferir que se requieren ciertas condiciones para una reforma sustancial. Dado que la principal preocupación de Beveridge en 1942 era inscribir a todos en lo que se creía que eran los mejores planes estatales existentes, a menudo se exagera el alcance del cambio después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la guerra hizo que algunas decisiones fueran mucho más fáciles porque, en el contexto del sacrificio compartido, los argumentos sobre la importancia de mantener a todos en la vejez eran mucho más convincentes que las preocupaciones sobre las implicaciones económicas de hacerlo. Sin embargo, incluso esta observación tiene sus límites. ¿Qué cambio dramático produjo la pandemia de Covid-19, un evento tan perturbador como la guerra? Quizás la única esperanza para los reformadores sea que aún esté por llegar.

Chris Renwick Es profesor de Historia en la Universidad de York.