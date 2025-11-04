Getty adquiere un anillo de jardín helenístico de cristal de roca – The History Blog

El Museo J. Paul Getty tiene adquirió una obra maestra de joyería helenística: un elaborado anillo de oro con una escena de jardín en miniatura de oro y esmalte en un bisel en forma de caja debajo de una cubierta de cristal de roca abovedada. Creado alrededor del año 150 a. C., el anillo está en impecables condiciones y es uno de los mejores ejemplos supervivientes de anillos de bisel en caja del helenismo tardío.

El bisel es ovalado y está delimitado alrededor del cabujón de cristal con cuentas de granulación de oro. Los tamaños del bisel están decorados con cuentas finamente granuladas en forma de rombo. El ramo presenta una gran flor dorada con cuentas de granulación en el centro, pétalos delineados en filigrana y más granulación en las hojas anchas debajo de la flor, hojas de roble en filigrana y detalles en esmalte azul verdoso.

Dos volutas con flores en los lados rizados forman la parte superior del aro donde se conecta con el bisel. El aro está formado por hebras de alambre de oro superpuestas con diseños de filigrana en forma de ojos o las perillas de la maza de Heracles. La base del aro presenta un pequeño cabujón de granate engastado en un nudo de Heracles con engastes en forma de hoja de hiedra a cada lado que alguna vez sostuvieron piedras preciosas, ahora perdidas.

Se publicó por primera vez en 1912 en un catálogo de la colección de anillos del fallecido Ernest Guilhou de París. Se vendió en Sotheby’s de Londres en 1937 y menos de un año después un comerciante de Lucerna lo puso en venta. Posteriormente pasó por dos colecciones privadas diferentes, y fue vendido en christie’s en Londres este mes de julio por el descendiente del segundo coleccionista. La estimación previa a la venta era de £12.000 a 18.000 (entre 15.745 y 23.618 dólares), pero la calidad del anillo (y los grandes bolsillos del Getty) hicieron subir la puja. El precio de remate final fue de 100.800 libras esterlinas (132.260 dólares).

El Getty planea realizar el primer estudio en profundidad de esta pieza excepcional.