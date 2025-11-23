Inaugurado sarcófago romano sellado en Budapest – El Blog de Historia

Un enorme sarcófago romano de piedra caliza encontrado todavía sellado En Budapest se abrió un museo que revela los restos óseos de una mujer y docenas de valiosos ajuares funerarios, incluidas vasijas de vidrio intactas, una piedra preciosa de ámbar y 140 monedas. Data del siglo IV, un período en el que la gente solía reutilizar sarcófagos antiguos, pero éste fue hecho específicamente para el difunto.

El sarcófago fue descubierto en una excavación en el distrito de Óbuda, el sitio de la antigua ciudad de Aquincum. Fundado por la tribu celta Eravisci en el siglo I a. C., el asentamiento fue convertido en un castrum militar romano y una ciudad civil asociada por Roma después de la derrota de los Eravisci en el año 12 a. C. Su ubicación estratégica en los limones del Danubio convirtió a Aquincum en un hervidero de actividad militar y comercial. Se convirtió en la capital de la provincia imperial de Panonia Inferior en el año 103 d. C. y, a finales del siglo II, había crecido hasta convertirse en una ciudad de 30.000 habitantes con baños públicos, un acueducto, dos anfiteatros, templos y santuarios, una extensa industria (alfarería, orfebrería, teñido de telas, producción de alimentos), el palacio del gobernador y otros domicilios de lujo para residentes ricos y funcionarios de la ciudad.

El enorme tamaño y la calidad del sarcófago y los objetos que contiene marcan al difunto como uno de esos residentes adinerados. Fue descubierto entre los restos de casas abandonadas en el siglo III que luego fueron reutilizadas como cementerio. Se encontraron otras ocho tumbas en la zona, pero ninguna de ellas era tan elaborada, ricamente amueblada ni tan bien conservada como el sarcófago.

La tapa todavía estaba fijada en su lugar, sujeta al sarcófago con soportes de hierro y plomo fundido. Debió ser una perspectiva intimidante para los saqueadores, porque el sarcófago nunca fue tocado hasta que el equipo de arqueólogos del Museo de Historia de Budapest y maquinaria pesada levantaron la tapa.

A En la excavación inicial dentro del ataúd en el sitio se eliminaron 1,5 pulgadas de arcilla que se había filtrado a través del sello. Los arqueólogos encontraron una horquilla de hueso, estatuillas de bronce, un trozo de ámbar, 140 monedas, un jarrón de vidrio verde claro con un cuenco pequeño a juego y restos de un tejido con hilo de oro. El tamaño de los huesos y la naturaleza de los artefactos indican que la fallecida era una mujer joven.

Los restos óseos y los artefactos ahora serán analizados y conservados en el Museo de Historia de Budapest.