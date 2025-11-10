Jarrón egipcio encontrado en una cocina de comida rápida de Pompeya – The History Blog

Se ha conservado un jarrón de pasta de vidrio decorado con escenas de caza producido en Alejandría. descubierto en el termopolio de la Regio V en Pompeya. Este tipo de sítula grande de loza vidriada en azul se ha encontrado típicamente como adorno de jardín en las casas ricas de Pompeya, pero ésta de alguna manera llegó a la cocina de un restaurante de comida rápida.

Descubierto por primera vez en 2019, los vívidos frescos del antiguo puesto de comida callejera lo hacían único entre los más de 80 establecimientos tipo snack bar frecuentados por los residentes más pobres de Pompeya. En 2020/2021 se excavó el mostrador principal y la zona de servicio, y en 2023 se comenzaron a excavar los espacios contiguos.

Los arqueólogos descubrieron una habitación de servicio y, en el piso superior, un pequeño apartamento de dos habitaciones, una de las cuales tenía las paredes con frescos del estilo IV con arquitectura falsa pintada en perspectiva. El suelo estaba pintado de amarillo. La habitación estaba amueblada y algunos de los objetos tenían incrustaciones de mármol policromado. Cajas de madera muy ornamentadas contenían objetos personales. Los arqueólogos creen que el administrador o propietario del termopolio pudo haber vivido en el apartamento.

La cocina de la planta baja se conserva prácticamente intacta. Aún se encontraron en sus lugares originales utensilios de cocina, incluidos morteros y cacerolas, y numerosas ánforas de vino de todo el Mediterráneo.