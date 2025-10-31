Necrópolis de cremación romana encontrada en Hyères – El Blog de Historia

Una necrópolis romana del siglo I al III d.C. ha sido descubierto en Hyères en el departamento de Var, en el sureste de Francia. Ubicado fuera de las murallas de la antigua Olbia a lo largo de una carretera costera romana, el cementerio contiene al menos 160 estructuras de cremación.

La ciudad fue fundada en el año 325 a.C. en el lugar de un antiguo asentamiento fenicio como colonia de Olbia por los masiliotas griegos (habitantes de la antigua Marsella). Se estableció como un puerto fortificado que proporcionaba refugio y protección militar a la navegación de Massalia. Siguió siendo una ciudad fortaleza escasamente poblada hasta la captura de Massalia por Julio César en el 49 a. C. Bajo control romano, se separó de su colonia madre y creció como una ciudad portuaria por derecho propio. Estuvo habitada hasta el siglo VII d.C. cuando su residencia huyó a terrenos más altos debido a graves inundaciones.

Cuando el complejo funerario estaba en uso, Olbia formaba parte de la colonia romana de Arles. Típico de las prácticas funerarias romanas de la época, allí sólo se han encontrado enterramientos de cremación. Consistían en piras construidas sobre fosos rectangulares. El cuerpo del difunto fue colocado en la pira con cerámica y ajuar funerario dispuesto a su alrededor. El fuego caliente quemó los troncos de la pira, blanqueó y resquebrajó los huesos, derritió botellas de vidrio y artefactos de bronce, y todo se derrumbó en el pozo.

Una vez que el fuego de cremación dejó de arder, a veces se añadían a las fosas ajuares funerarios sin quemar. Otras veces se vaciaban las fosas de los ajuares funerarios y se amontonaban los restos cremados en su interior.

En estas tumbas se colocaban objetos no quemados, como frascos de perfume de vidrio, jarrones, etc. Una característica distintiva de Olbia es que la mayoría de ellos están coronados por un canal de libación de ofrendas líquidas (vino, cerveza, hidromiel) para honrar al difunto o garantizar su protección. De hecho, también se podían ofrecer a las deidades perfumes, monedas, lámparas y libaciones. Estos canales improvisados ​​se construyeron en su mayoría con ánforas, prueba del comercio marítimo en Olbia.

Los canales de libación se colocaban en el foso o se montaban en un techo de tejas instalado sobre la tumba para proteger los restos. Luego se llenaba el hoyo hasta la cabeza del difunto. El relleno de tierra sirvió como soporte estructural para el nuevo conducto de libación, manteniendo las losas semicirculares verticales y una frente a la otra.